Вакциновані українці зможуть в'їжджати на Кіпр без тесту

Кіпр скасував для громадян України, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію, вимогу надання для в'їзду до країни ПЛР-тесту на коронавірусу. Не потрбіно буде також іти на самоізоляцію або карантин. Про це в вівторок, 29 червня, повідомило посольство Кіпру в Україні.

"З 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їхнього громадянства, звільняються від зобов'язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину за дотримання таких умов: 1) вони мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною; 2) вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації", - йдеться в повідомленні посольства Кіпру в Україні.

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Нагадаємо, що через зниження рівня захворюваності на COVID-19 у багатьох країнах Європи скасували значну карантинних обмежень. А з 25 червня громадяни України, які отримали щеплення визнаою в ЄС вакциною від коронавірусу, можуть відвідувати Німеччину, зокрема з туристичною метою.