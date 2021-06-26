 Вакциновані українці зможуть в′їжджати на Кіпр без тесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2021

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Новини

Вакциновані українці зможуть в'їжджати на Кіпр без тесту

Кіпр спростив умови в'їзду для вакцинованих українців - з 1 липня їм не треба буде робити тест на коронавірус чи йти на карантин.

Столиця Кіпру Нікосія

Столиця Кіпру Нікосія

Кіпр скасував для громадян України, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію, вимогу надання для в'їзду до країни ПЛР-тесту на коронавірусу. Не потрбіно буде також іти на самоізоляцію або карантин. Про це в вівторок, 29 червня, повідомило посольство Кіпру в Україні.

"З 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їхнього громадянства, звільняються від зобов'язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину за дотримання таких умов: 1) вони мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною; 2) вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації", - йдеться в повідомленні посольства Кіпру в Україні.

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Нагадаємо, що через зниження рівня захворюваності на COVID-19 у багатьох країнах Європи скасували значну карантинних обмежень. А з 25 червня громадяни України, які отримали щеплення визнаою в ЄС вакциною від коронавірусу, можуть відвідувати Німеччину, зокрема з туристичною метою.

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