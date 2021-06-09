Держприкордонслужба пояснила зміни вимог при перетині кордону України

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) пояснила нові вимоги щодо перетину кордону, які набули чинності з четверга, 17 червня, внаслідок ухвалення напередодні урядом постанови, що передбачає встановлення в країні "зеленого" рівня епідемічної небезпеки.

Як вказується у повідомленні Державної прикордонної служби, за "зеленого" рівня епідемічної небезпеки іноземцям та особами без громадянства забороняється в'їжджати в Україну без полісу страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19 чи обсервацією, і який виданий страховою компанією, що зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України.

Це правило не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, співробітників дипломатичних установ та міжнародних місій, а також військовослужбовців збройних сил держав-членів НАТО та країн-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних сил України.

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Також перетин державного кордону на в'їзд в Україну забороняється іноземцями та особами без громадянства без негативного результату ПЛР-тесту або експрестесту на COVID-19. Їх мають зробити не більш як за 72 години до перетину державного кордону. Замість тесту ще можна використати документ, що підтверджує повну вакцинацію від COVID-19. Серед винятків для цього правила, окрім зазначених вище категорій іноземців, також діти до 12 років.

Крім того, під час дії в Україні "зеленого" рівня епідемічної небезпеки з постанови виключено підпункти, які передбачали необхідність використання застосунку "Вдома" певними категоріями осіб після перетину державного кордону України, зазначили в ДПСУ.

Скасована вимога тесту для українців, що повертаються з-за кордону

Цією ж постановою уряду було скасовано вимогу щодо негативного тесту на коронавірус або самоізоляції під час перетину кордону для українців та іноземців з посвідкою на постійне проживання в Україні.

"При "зеленому" рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ", - зазначалося у повідомленні на сайті уряду.

Утім, як вказали в уряді, при встановленні в Україні іншого рівня епідемічної небезпеки перетин державного кордону для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання буде безперешкодним за наявності негативного тесту на коронавірус або документа, що підтверджує повний курсу вакцинації від COVID-19 препаратами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях. За відсутності цих документів особа, що в'їжджає, змушена буде пройти самоізоляцію за допомогою застосунку "Вдома" або обсервацію у разі відмови чи неможливості скористатися цим застосунком.

Нагадаємо, уряд України напередодні подовжив карантин до 31 серпня, запроваджений у країні через пандемію COVID-19, встановив "зелений" рівень епідемічної небезпеки та відповідні для нього карантинні обмеження. У країні зберігається масковий режим у громадському транспорті та під час масових заходів. Також за умови дотримання маскового режиму дозволяється робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів і залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів.

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