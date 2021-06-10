 В Україні рекорд з вакцинації - 76 тисяч людей за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2021

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Новини

В Україні рекорд з вакцинації - 76 тисяч людей за добу

Загалом щеплення проти коронавірусу в Україні отримали 1,5 мільйона осіб, але повний захист мають лише трохи більше 300 тисяч.

Центр вакцинації в Одесі

Центр вакцинації в Одесі

Протягом останньої доби в Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей - 76 538, повідомили вранці у четвер, 17 червня, у міністерстві охорони здоров'я. Першу дозу отримали 50 818 людей, повністю імунізовані - 25 720 людей.

Загалом над вакцинацією протягом доби працювали 679 мобільних бригад та 933 пункти щеплення, повідомляє МОЗ. Станом на 17 червня до списку очікування вакцинації записались 702 205 людей.

Загалом в Україні вже вакциновано 1 594 083 особи, але два уколи препаратів від COVID-19 отримали лише 313 604 особи.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), dsl початку пандемії в Україні коронавірусом інфікувались 2,287 мільйона людей. Від хвороби померли понад 54 тисяч осіб.

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