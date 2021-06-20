В Італії скасували вимогу носити на вулиці маски

Через зниження рівня захворюваності на COVID-19 в Італії в понеділок, 28 червня, скасували вимогу носити маску на вулицях. Утім, у країні все ще треба вдягати маску в місцях великого скупчення людей просто неба, а також у приміщеннях.

Також скасовано нічну комендантську годину в автономній області Валле-д'Аоста на півночі Італії - це був останній регіон країни, де ще діяв цей карантинний захід.

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За даними італійського уряду, на 27 червня щеплення від коронавірусу отримала вже третина населення віком від 12 років (понад 17,5 мільйона осіб). Утім, міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца попросив італійців залишатися пильними. "Боротьбу ще не завершено", - застеріг він.

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Тим часом Італія почала туристичний сезон. Туристи з ЄС, Великобританії, США, Канади та Японії можуть не йти на карантин, в'їжджаючи до країни, за умови, що вони вакциновані від коронавірусу або можуть продемонструвати негативний тест.