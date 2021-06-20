 В Італії скасували вимогу носити на вулиці маски | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Італії скасували вимогу носити на вулиці маски

В Італії більше не треба носити на вулиці маску. Також в останньому регіоні країни скасовано комендантську годину.

В Італії вже не треба носити маску просто неба

В Італії вже не треба носити маску просто неба

Через зниження рівня захворюваності на COVID-19 в Італії в понеділок, 28 червня, скасували вимогу носити маску на вулицях. Утім, у країні все ще треба вдягати маску в місцях великого скупчення людей просто неба, а також у приміщеннях. 

Також скасовано нічну комендантську годину в автономній області Валле-д'Аоста на півночі Італії - це був останній регіон країни, де ще діяв цей карантинний захід.

Читайте також: Дельта-варіант коронавірусу стрімко поширюється у світі

За даними італійського уряду, на 27 червня щеплення від коронавірусу отримала вже третина населення віком від 12 років (понад 17,5 мільйона осіб). Утім, міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца попросив італійців залишатися пильними. "Боротьбу ще не завершено", - застеріг він.

Читайте також: Ісландія скасувала всі COVID-обмеження, Нідерланди - майже всі

Тим часом Італія почала туристичний сезон. Туристи з ЄС, Великобританії, США, Канади та Японії можуть не йти на карантин, в'їжджаючи до країни, за умови, що вони вакциновані від коронавірусу або можуть продемонструвати негативний тест.

Дивитись відео 06:14

Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021)

Також за темою

Frankreich Paris | Leer Straßen in der Nacht vor neuen Corona Einschränkungen

Пандемія COVID-19: у Франції скасували комендантську годину 20.06.2021

У Франції скасували запроваджену через пандемію коронавірусу ще в жовтні 2020 року комендантську годину.

Symbolbild Frankreich Gendarmerie

Пандемія COVID-19: у Франції послаблюють карантинні обмеження 16.06.2021

У Франції послаблюють карантинні обмеження. З 17 червня французи зможуть ходити вулицями без масок, а 20 червня в країні скасовують комендантську годину.

Europa Corona-Pandemie Lockerungen | Italien Venedig

В Італії 28 червня скасують вимогу носити на вулицях маску 22.06.2021

В Італії зменшується рівень захворюваності на COVID-19. З 28 червня в країні можна буде виходити на вулиці без маски.

Реклама

Докладно

Навчання Sea Breeze-2015 (архівне фото)

Sea Breeze-2021: що надихає Україну й турбує Росію

Сім запитань і відповідей про навчання Sea Breeze-2021 у Чорному морі.  

Канал Стамбул - новий будівельний мегапроєкт Ердогана

Мегапроєкт: Туреччина почала будівництво каналу "Стамбул"

Канал "Стамбул" з'єднає Мармурове та Чорне моря. Його планують побудувати за шість років.  