Україна і Туреччина прагнуть краще захищати права туристів

Україна і Туреччина у вівторок, 27 квітня, підписали меморандум про посилення співпраці в туристичній галузі, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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"Міжнародні домовленості варто оновлювати і розширювати. Це запорука сталого розвитку. Тим паче, коли підтримку з боку турецької сторони сьогодні наша країна відчуває особливо. Як і солідарність у геополітичних поглядах. До того ж пандемія постійно вносить власні корективи в стратегічний курс наших держав. Після обговорення можливих напрямів підписали меморандум про співпрацю", - написав Ткаченко у Telegram-каналі.

За словами міністра, документ передбачає, зокрема, посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів, ослаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн.

Вищі стандарти якості і нові рейси

Також йдеться про запозичення Україною турецького досвіду щодо поліпшення стандартів якості, зокрема у сфері сертифікації готелів та підвищенні сервісу, розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях, створення і просування аудіогідів українською та турецькою мовами на туристичних об'єктах, що сприятиме поглибленню культурних відносин.

Окрім того, після стабілізації ситуації з пандемією для безпечного збільшення туристичних потоків, передбачається розгляд створення нових чартерних і регулярних рейсів між Україною і Туреччиною.

"Для України вкрай важливо поглиблення галузевої співпраці з Туреччиною. Тому плідна співпраця між країнами у сферах туризму і культури триває", - наголосив Ткаченко.

Також Ткаченко уточнив інформацію про правила локдауну у Туречинні для туристів.

"І щодо новини про локдаун в Туреччині до 17 травня. Обмеження не стосуватимуться мандрівників, які планують відпочинок з проживанням у готелях. Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а отже подорожі є безпечними", - написав український міністр.

Він додав, що прогулянки поза територією готелю для туристів також доступні. "Можна спокійно пересуватися країною та без великого скупчення людей відвідувати пам’ятки", - зазначив він.

Нагадаємо, для в'їзду до Туреччини треба не тільки негативний ПЛР-тест на коронавірус, але також потрібно заповнити обов'язкову електронну анкету протягом 72 годин перед поїздкою. Це правило діє з 15 березня.

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