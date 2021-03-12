 Україна і Туреччина прагнуть краще захищати права туристів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2021

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Україна і Туреччина прагнуть краще захищати права туристів

Домовленості між двома країнами передбачають посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів, ослаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн.

Анатолія, Туреччина

Анатолія, Туреччина

Україна і Туреччина у вівторок, 27 квітня, підписали меморандум про посилення співпраці в туристичній галузі, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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"Міжнародні домовленості варто оновлювати і розширювати. Це запорука сталого розвитку. Тим паче, коли підтримку з боку турецької сторони сьогодні наша країна відчуває особливо. Як і солідарність у геополітичних поглядах. До того ж пандемія постійно вносить власні корективи в стратегічний курс наших держав. Після обговорення можливих напрямів підписали меморандум про співпрацю", - написав Ткаченко у Telegram-каналі.

За словами міністра, документ передбачає, зокрема, посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів, ослаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн.

Вищі стандарти якості і нові рейси

Також йдеться про запозичення Україною турецького досвіду щодо поліпшення стандартів якості, зокрема у сфері сертифікації готелів та підвищенні сервісу, розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях, створення і просування аудіогідів українською та турецькою мовами на туристичних об'єктах, що сприятиме поглибленню культурних відносин.

Окрім того, після стабілізації ситуації з пандемією для безпечного збільшення туристичних потоків, передбачається розгляд створення нових чартерних і регулярних рейсів між Україною і Туреччиною.

"Для України вкрай важливо поглиблення галузевої співпраці з Туреччиною. Тому плідна співпраця між країнами у сферах туризму і культури триває", - наголосив Ткаченко.

Також Ткаченко уточнив інформацію про правила локдауну у Туречинні для туристів.

"І щодо новини про локдаун в Туреччині до 17 травня. Обмеження не стосуватимуться мандрівників, які планують відпочинок з проживанням у готелях. Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а отже подорожі є безпечними", - написав український міністр.

Він додав, що прогулянки поза територією готелю для туристів також доступні. "Можна спокійно пересуватися країною та без великого скупчення людей відвідувати пам’ятки", - зазначив він.

Нагадаємо, для в'їзду до Туреччини треба не тільки негативний ПЛР-тест на коронавірус, але також потрібно заповнити обов'язкову електронну анкету протягом 72 годин перед поїздкою. Це правило діє з 15 березня.

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