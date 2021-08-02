 Коронавірус: в Україні фіксують збільшення госпіталізацій важких хворих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

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Коронавірус: в Україні фіксують збільшення госпіталізацій важких хворих

Уряд України вирішив подовжити режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в країні є тенденція до збільшення госпіталізацій важких хворих на коронавірус.

Лікарня в Любарі

Лікарня в Любарі

Український уряд має намір продовжити карантин до 1 жовтня цього року. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду в середу, 11 серпня. "Уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року", - цитує Шмигаля агенція "Українські новини".

За словами прем'єра, поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій важких хворих на коронавірус.

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Як повідомило міністерство охорони здоров'я України, за добу 10 серпня 2021 року в країні зафіксовано 1 122 нових підтверджених випадки хвороби COVID-19 та госпіталізовано 648 осіб. До того ж в Україні фіксувалися такі показники: за 9 серпня - 781 інфікування та 335 госпіталізацій; за 8 серпня - 300 інфікувань та 400 госпіталізацій; за 7 серпня - 619 інфікувань та 561 госпіталізація; за 6 серпня - 1054 інфікування та 534 госпіталізації; за 5 серпня - 1081 інфікування та 516 госпіталізацій; за 4 серпня - 1052 інфікування та 532 госпіталізації.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 261 354 особи. При цьому зафіксовано 53 149 летальних випадків.

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Тим часом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 324 553 людини, з них отримала одну дозу 4 324 551 людина, а повністю імунізовані та отримали дві дози 2 521 848 людей. Загалом проведено 6 846 399 щеплень.

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