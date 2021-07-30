Facebook зупинив кампанію з дезінформації про вакцини від коронавірусу

Компанія Facebook зупинила кампанію дезінформації про вакцини від COVID-19, організатори якої діяли з території Росії та наймали інфлюенсерів у Європі для поширення фейків. Про це представники Facebook повідомили на пресконференції у вівторок, 10 серпня.

Кампанія дезінформації проводилася на кількох інтернет-платформах. Крім Facebook та Instagram, вона поширювалася на такі ресурси, як Reddit, Medium та Change.org. За словами провідного фахівця Facebook з аналізу глобальних загроз Бена Німмо, її автори поширювали брехливі матеріали і організовували петиції, щоб підкуплені інфлюенсери з доброю репутацією могли використовувати їх у своїх постах. Таким чином фейкова інформація "відмивалася" - Німмо назвав цю схему "пральнею для дезінформації".

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Організатор кампанії діяв з Росії

Як розповів Німмо, кампанія з дезінформації про вакцини була організована зареєстрованою у Великобританії фірмою Fazze, яка займалася мережевою рекламою і працювала з Росії. У липні Facebook видалив 65 облікових записи, пов'язаних з антивакцинальною кампанією, а Instagram - 243.

Цільова аудиторія кампанії перебувала в Індії та Південній Америці, але дезінформація також поширювалася серед користувачів у США. При цьому не можна сказати, що кампанія була успішною - більшість постів не отримала жодного лайка, а петиції не набирали понад 1000 голосів.

Як повідомив начальник відділу безпеки Facebook, досі невідомо, хто замовив організацію такої кампанії фірмі Fazze. Уся зібрана в результаті розслідування інформація була передана владі та іншим інтернет-компаніям.

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Інфлюенсери розкрили правду

ЗМІ звернули увагу на цю історію, коли в червні популярний французький відеоблогер Лео Грассі повідомив, що з ним зв'язалася піарагенція Fazze і запропонувала за плату поширювати фейкову інформацію про вакцину BioNTech/Pfizer. Грассі не погодився на таку пропозицію та опублікував скріншоти електронних листів від Fazze в Twitter.

За словами Бена Німмо, на підозрілі дії Fazze також звернув увагу журналістів блогер, який живе в Німеччині.