 Facebook зупинив кампанію з дезінформації про вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Facebook зупинив кампанію з дезінформації про вакцини від коронавірусу

Агентство у Росії наймало блогерів в ЄС для поширення дезінформації про вакцини на фейкових акаунтах. Facebook видалив 65 облікових записів, Instagram - 243.

Лого Facebook

Компанія Facebook зупинила кампанію дезінформації про вакцини від COVID-19, організатори якої діяли з території Росії та наймали інфлюенсерів у Європі для поширення фейків. Про це представники Facebook повідомили на пресконференції у вівторок, 10 серпня.

Кампанія дезінформації проводилася на кількох інтернет-платформах. Крім Facebook та Instagram, вона поширювалася на такі ресурси, як Reddit, Medium та Change.org. За словами провідного фахівця Facebook з аналізу глобальних загроз Бена Німмо, її автори поширювали брехливі матеріали і організовували петиції, щоб підкуплені інфлюенсери з доброю репутацією могли використовувати їх у своїх постах. Таким чином фейкова інформація "відмивалася" - Німмо назвав цю схему "пральнею для дезінформації".

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 запобігла тисячам смертей у Німеччині

Організатор кампанії діяв з Росії

Як розповів Німмо, кампанія з дезінформації про вакцини була організована зареєстрованою у Великобританії фірмою Fazze, яка займалася мережевою рекламою і працювала з Росії. У липні Facebook видалив 65 облікових записи, пов'язаних з антивакцинальною кампанією, а Instagram - 243.

Цільова аудиторія кампанії перебувала в Індії та Південній Америці, але дезінформація також поширювалася серед користувачів у США. При цьому не можна сказати, що кампанія була успішною - більшість постів не отримала жодного лайка, а петиції не набирали понад 1000 голосів.

Як повідомив начальник відділу безпеки Facebook, досі невідомо, хто замовив організацію такої кампанії фірмі Fazze. Уся зібрана в результаті розслідування інформація була передана владі та іншим інтернет-компаніям.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації в 15 разів - МОЗ

Інфлюенсери розкрили правду

ЗМІ звернули увагу на цю історію, коли в червні популярний французький відеоблогер Лео Грассі повідомив, що з ним зв'язалася піарагенція Fazze і запропонувала за плату поширювати фейкову інформацію про вакцину BioNTech/Pfizer. Грассі не погодився на таку пропозицію та опублікував скріншоти електронних листів від Fazze в Twitter.

За словами Бена Німмо, на підозрілі дії Fazze також звернув увагу журналістів блогер, який живе в Німеччині.

Дивитись відео 05:14

Фактчек: чи щеплення від COVID-19 змінює ДНК? (02.07.2021)

Також за темою

USA Vaccination, Coronavirus, Covid-19,Sars-Cov-2, USA flag, Vaccine vial dose, needle syringe, concept vaccination, disease care, prevention immunization

Коронавірус: Байден пропонує платити по 100 доларів за вакцинацію 30.07.2021

Джо Байден закликав місцеву владу у США платити американцям по 100 доларів за щеплення від коронавірусу. Водночас в країні введуть обмеження для держслужбовців, які не вакцинувалися.

SEVERN, MARYLAND - MARCH 23: Maryland residents receive the Moderna COVID-19 vaccine through the Anne Arundel County Department of Health at a community COVID-19 vaccination clinic at the Metropolitan United Methodist Church March 23, 2021 in Severn, Maryland. Nearly 2.4 million vaccines have been administered in the state of Maryland to date, representing just over 20 percent of the state’s population. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

COVID-19: Google і Facebook зобов'яжуть співробітників у США вакцинуватися 29.07.2021

Співробітники Google і Facebook у США мають зробити щеплення від коронавірусу перед поверненням в офіси. Google хоче поширити це правило на інші країни світу як тільки вакцини стануть у них також загальнодоступними.

HAMBURG, GERMANY - DECEMBER 28: Participant hold their laptops in front of an illuminated wall at the annual Chaos Computer Club (CCC) computer hackers' congress, called 29C3, on December 28, 2012 in Hamburg, Germany. The 29th Chaos Communication Congress (29C3) attracts hundreds of participants worldwide annually to engage in workshops and lectures discussing the role of technology in society and its future. (Photo by Patrick Lux/Getty Images)

Організоване маніпулювання у Facebook: Україна стала одним з епіцентрів 28.05.2021

Україна опинилася серед лідерів у світі за кількістю операцій інформаційного впливу у соцмережі Facebook. Це витікає зі звіту, оприлюдненого цією платформою.

Реклама

Докладно

Карпатські бурі ведмеді

Румунія: ведмеді й селяни не поділили життєвий простір

Влада намагається зупинити війну людей і ведмедів. Та поки не дуже успішно.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  