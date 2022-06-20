 В Ізраїлі пройдуть п′яті парламентські вибори за три роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2022

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Новини

В Ізраїлі пройдуть п'яті парламентські вибори за три роки

В Ізраїлі відбудуться позачергові вибори до парламенту. Замість Нафталі Бенета, ймовірно, тимчасово обов'язки прем'єр-міністра Ізраїлю виконуватиме глава МЗС Яір Лапід.

Кнесет - парламент Ізраїлю (фото з архіву)

Кнесет - парламент Ізраїлю (фото з архіву)

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета оголосив у понеділок, 20 червня, про намір розпустити кнесет (парламент Ізраїлю). Такий крок спричинить позачергові вибори в країні.

Як зазначає інформагентство AP, вибори можуть пройти в жовтні або листопаді, і будуть п'ятими в Ізраїлі за останні три роки. Причиною розпуску кнесету стали протиріччя всередині коаліції, а також те, що вона залишилася без більшості в парламенті після виходу з неї кількох депутатів. Бенет сформував коаліцію з восьми партій у червні 2021 року. Вона увійшла в історію, ставши першим ізраїльським коаліційним урядом, до складу якого входить арабська партія. 

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Замість Бенета виконуючим обов'язки прем'єр-міністра до виборів та формування нового кабінету може стати нинішній міністр закордонних справ Яір Лапід.

Нетаньяху обіцяє повернутися

У нових виборах має намір взяти участь багаторічний прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, який зараз є лідером опозиції. Він вже пообіцяв повернутися, незважаючи на судовий процес щодо нього у справі про корупцію. Згідно із соцопитуваннями, партія Нетаньяху "Лікуд" знову має шанс отримати найбільше мандатів з-поміж інших політсил. Але залишається незрозумілим, чи зможе Нетаньяху заручитися підтримкою більшості у парламенті для формування нового уряду.

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