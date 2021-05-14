Ізраїль продовжить операцію в Секторі Гази - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в середу, 19 травня, заявив, що його країна продовжить військову операцію в Секторі Гази попри заклики США до деескалації. За словами Нетаньяху, метою операції є забезпечити спокій та безпеку для ізраїльських громадян.

Цій заяві передувала телефонна розмова прем'єра з президентом США Джо Байденом, який повідомив, що "очікує значної деескалації". У своїй заяві Нетаньяху не звертався напряму до Байдена, але подякував американському президентові за підтримку права Ізраїлю на самозахист.

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Раніше Ізраїль та радикальний рух ХАМАС заперечили можливість перемир'я, незважаючи на тиск міжнародної спільноти, яка закликає сторони конфлікту до припинення вогню. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що має намір вирушити на Близький Схід для переговорів.

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Нагадаємо, що з 10 травня з Сектора Гази було випущено понад 3700 ракет в бік Ізраїлю, який у відповідь завдав сотні авіаударів по інфраструктурі радикального руху ХАМАС, визнаного в ЄС і США терористичною організацією. Внаслідок ударів загинули щонайменше 227 палестинців, а 1620 осіб дістали поранення, заявили у Секторі Гази, не уточнюючи кількості бойовиків і цивільних серед жертв. В Ізраїлі загинули 12 осіб.