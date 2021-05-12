 Ескалація на Близькому Сході: експерти ООН вбачають ознаки воєнних злочинів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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Ескалація на Близькому Сході: експерти ООН вбачають ознаки воєнних злочинів

Експерти ООН наполягають на розслідуванні Міжнародним кримінальним судом в Гаазі низки інцидентів під час нинішнього загострення палестино-ізраїльського конфлікту.

Місто Рафах у Секторі Гази

Місто Рафах у Секторі Гази

Експерти ООН з прав людини вбачають ознаки воєнних злочинів, скоєних обома сторонами під час нинішньої ескалації палестино-ізраїльського конфлікту. Про це у середу, 19 травня, повідомляє dpa з посиланням на фахівців ООН, які наполягають на тому, щоб ці інциденти були розслідувані Міжнародним кримінальним судом (МКС) в Гаазі. На критику фахівців наразились головним чином обстріли густонаселених районів Сектора Гази, а також міських кварталів в Ізраїлі.

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Тим часом агенція AFP з посиланням на представників радикально-ісламістського руху ХАМАС, визнаного Євросоюзом терористичним, передає, що у того є досить ракет, щоб продовжувати обстріли протягом ще двох місяців. Як уточнює AFP, завдяки підтримці Ірану у бойовиків цього разу є доступ до більш широкого арсеналу, а також до зброї з великим радіусом дії, ніж під час попередніх ескалацій.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

На початку травня Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських родин зі Східного Єрусалима, що призвело до масових акцій протесту і заворушень в Єрусалимі, внаслідок чого постраждали сотні людей. Рух ХАМАС, визнаний терористичною організацією не тільки в ЄС, а також в Ізраїлі та США, оголосив себе захисником Єрусалиму і піддав Ізраїль ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь нанесли удари по сотням цілей в Газі.

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Масовані обстріли з обох боків не припиняються з 10 травня. Незважаючи на численні заклики міжнародного співтовариства, обстріли тривали і в ніч на 19 травня. За даними ЦАХАЛ, з Сектора Гази у бік Ізраїлю під час нинішнього загострення випущено понад 3700 ракет, з яких 540 впали в Секторі Гази. Військові оцінили ефективність системи ізраїльської протиракетної оборони "Залізний купол" в 90 відсотків.

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