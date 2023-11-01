ЦАХАЛ заявив про вбивство бойовиків і командира ХАМАСу

В армії Ізраїлю повідомили, що внаслідок авіаудару по опорному пункту ХАМАСу було вбито високопоставленого командира організації. У ХАМАСі стверджують, що під ударом був табір біженців.

Підконтрольне терористичному угрупованню ХАМАС міністерство охорони здоров'я Сектору Гази повідомило про авіаудар по табору біженців у Джебалії, внаслідок якого загинули десятки людей, передає агентство AFP у вівторок, 31 жовтня. Офіційний представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердив, що ізраїльські винищувачі завдавали ударів у цьому районі, унаслідок чого було вбито високопоставленого командира ХАМАС і десятки терористів.

У ХАМАСі спочатку повідомили про понад 50 загиблих, але заявили, що, ймовірно, ще десятки людей залишаються під завалами. Кореспондент AFP засвідчив, як з-під завалів витягнули щонайменше 47 тіл. Гендиректор Палестинського товариства Червоного Півмісяця повідомив BBC, що внаслідок удару загинули 25 цивільних.

ЦАХАЛ відзвітував про вбивство командира ХАМАСу

Офіційний представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що внаслідок авіаудару було вбито "багато терористів" і командира бригади "Центральна Джебалія" Ібрагіма Біарі. За даними ЦАХАЛ, він був одним із ключових керівників атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, а також "основним керівником бойових дій" з моменту входу сил ЦАХАЛ у Сектор Гази.

За даними ЦАХАЛ, батальйон Біарі контролював кілька цивільних будівель у районі завданого удару, там же було розташовано опорний пункт бойовиків, який використовували для навчання і здійснення терористичної діяльності.

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ЦАХАЛ заявляє про знищення підземної інфраструктури ХАМАСу

"Підземна терористична інфраструктура, вбудована під будівлями, використовуваними терористами, також впала після удару", - цитує слова представника ЦАХАЛ The Times of Israel. З перекладу слів Хагарі з івриту, наведених у різних джерелах, незрозуміло, чи завдавав ЦАХАЛ удару безпосередньо по табору з біженцями або по сусідніх об'єктах.

"Я розумію, що є повідомлення про цивільні втрати. Вони поки що не підтверджені. Ми поки що не знаємо з достатньо надійних джерел, скільки було вбито осіб, які не є комбатантами", - заявив представник ізраїльської армії Джонатан Конрікус.

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У ЦАХАЛ пообіцяли надати більше інформації про удар

Хагарі наголосив, що ХАМАС продовжує навмисно використовувати цивільне населення як щит "у дуже жорстокий спосіб", а також знову закликав жителів північних районів переправитися на південь сектора.

"Це дуже складне поле бою. Там може бути інфраструктура, тунелі. Ми вивчаємо це питання і надамо вам більше даних у міру розвитку", - заявив телеканалу CNN ще один представник ЦАХАЛ Річард Хехт.

Від початку контрударів Ізраїлю по об'єктам ХАМАСу у відповідь на напад бойовиків ізраїльська армія 1 листопала заявила про атаки на понад 11 тисяч цілей ХАМАСу у Секторі Гази. Крім того, в ЦАХАЛ повідомили про загибель дев'ятьох солдатів в Газі, втім, не надали деталей про те, де і коли це сталося, пише Reuters.

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