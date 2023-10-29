Іран погрожує Ізраїлю через перетин "червоних ліній"

У Тегерані пригрозили, що "злочини" Ізраїлю можуть "змусити всіх діяти". Водночас у Секторі Гази кажуть про понад 8 тисяч жертв ударів військ Ізраїлю.

Президент Ірану Ебрагім Раісі застеріг керівництво Ізраїлю, що військові дії Ізраїлю в Секторі Гази зайшли занадто далеко і можуть втягнути у конфлікт інших. Відповідну заяву Раісі зробив у неділю, 29 жовтня, в інтерв'ю катарському телеканалу "Аль-Джазіра".

"Злочини сіоністського утворення (так іранська пропаганда називає державу Ізраїль. - Ред.), гуманітарні та воєнні, перетнули "червоні лінії", які можуть змусити всіх діяти", - застеріг Раісі.

Крім того, Раісі повторив неодноразові застереження з боку політичного і військового керівництва Ірану на адресу Ізраїлю і Сполучених Штатів, що лунали після скоєного 7 жовтня нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

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Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї похвалив виконавців нападу, однак заперечив пряму причетність Ірану до планування самих атак, нагадує інформагенція dpa.

У Газі повідомили про понад вісім тисяч загиблих

Тим часом у відомстві з охорони здоров'я Сектора Гази, підконтрольному ХАМАСу, повідомили 29 жовтня, що число жертв ізраїльських ударів з повітря та бомбардувань перевищило вісім тисяч. Серед загиблих - понад три тисячі неповнолітніх і понад дві тисячі жінок, йдеться в повідомленні керівництва відомства, яке наводить інформагенція AP.

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Відомство, яка в Секторі Гази називається "міністерством охорони здоров'я", входить до складу уряду, яким керує ХАМАС, але серед його працівників - лікарі й цивільні службовці, які не пов'язані з цим угрупованням, уточнює AP.

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Нагадаємо, ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, США, ЄС, Німеччині та низці інших держав.