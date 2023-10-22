США готові відповісти на погрози Ірану на щодо ескалації

У відповідь на погрози Ірану Сполучені Штати посилюють свою військову присутність на Близькому Сході. Пентагон наказав привести частину військ у став підвищеної боєготовності.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що через дії Ірану та його маріонеток Вашингтон убачає потенціал для ескалації війни на Близькому Сході. Відповідну заяву Блінкен зробив у неділю, 22 жовтня, в інтерв'ю NBC News.

Держсекретар запевнив, що США не прагнуть ескалації. Він додав, що Вашингтон сподівається на звільнення більшої кількості заручників палестинським терористичним угрупуванням ХАМАС.

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Раніше цього дня міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що ситуація на Близькому Сході може в будь-який момент вийти з-під контролю через війну Ізраїлю і ХАМАСу. Провину за це глава МЗС Ірану поклав на США та Ізраїль.

Пентагон посилює присутність на Близькому Сході

У зв'язку із загрозою ескалації конфлікту США перекидають додаткові системи озброєнь у східну частину Середземного моря. Напередодні керівник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що віддав наказ про розміщення в регіоні батареї найновітнішої системи протиракетної оборони THAAD і додаткових дивізіонів системи ППО Patriot.

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Раніше США вже перекинули у Східне Середземномор'я як засіб стримування кілька бойових кораблів, зокрема авіаносці USS Dwight D. Eisenhower і USS Gerald R. Ford. Крім того, в регіон уже направлено ескадрильї американських військово-повітряних сил (ВПС) - винищувачів F-15 і F-16, а також штурмовиків А-10. Телеканал CNN повідомляв також, що міноборони США спрямує до берегів Ізраїлю сили швидкого реагування морської піхоти у складі 2000 військовослужбовців.

Американські військові приведені в стан підвищеної готовності

Крім того, йдеться в заяві Остіна, він наказав привести додатковий контингент американських військових у стан готовності до розгортання в регіоні, щоб підвищити їхню здатність швидко реагувати в разі потреби". Про яку точно кількість військовослужбовців ідеться, у повідомленні не вказано.

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Наказ про розгортання додаткових систем озброєнь Остін віддав після обговорення з президентом США Джо Байденом останніх проявів ескалації в близькосхідному регіоні "з боку Ірану і його маріонеток". Вони призначені для стримування, посилення захисту американських військ у регіоні та для підтримки оборони Ізраїлю, вказується в повідомленні американського оборонного відомства.

Пентагон обіцяє захищати своїх військових

Згодом у неділю міністр оборони Ллойд Остін запевнив, що Сполучені Штати вживатимуть "відповідних заходів" у відповідь на будь-яку ескалацію конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і ХАМАСом.

"Якщо будь-яке угрупування або будь-яка країна прагне розширити цей конфлікт і скористатися цією дуже невдалою ситуацією, яку ми спостерігаємо, наша порада: не робіть цього", - сказав він в інтерв'ю ABC News, невдовзі після того, як Пентагон оголосив збільшення своєї військової присутності в регіоні.

"Ми залишаємо за собою право захищати себе і без вагань вживатимемо відповідних заходів", - додав Остін.

Цього тижня атак зазнали щонайменше п'ять військових баз в Іраку, на яких розміщені американські війська, і дві військові бази США в Сирії. В усіх нападах були задіяні безпілотники. Відповідальність за атаки на себе ніхто не взяв, однак раніше низка іракських угруповань, які підтримує Іран, погрожували атакувати бази з американцями.