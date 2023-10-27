США запровадили нові санкції проти ХАМАСу та членів КВІР

Санкції США запроваджено, зокрема, проти офіційного представника ХАМАСу в Ірані, а також членів іранського Корпусу вартових ісламської революції. Всього до списку було додано чотири юридичних та вісім фізичних осіб.

США запровадили нові санкції проти ключових посадових осіб палестинського ісламістського руху ХАМАС, який визнано Євросоюзом, США, Німеччиною та низкою інших країн терористичною організацією. У тому числі санкції запроваджено проти офіційного представника організації в Ірані, а також членів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Як наголошується у заяві міністерства фінансів США, опублікованій у п'ятницю, 27 жовтня, обмежувальні заходи спрямовані проти додаткових активів в інвестиційному портфелі ХАМАС та осіб, які сприяють ухиленню від санкцій компаній, пов'язаних із ХАМАСом.

Крім того, під санкції потрапила організація, розташована в Секторі Гази, яка, на думку американського відомства, служила каналом для незаконного надходження іранських коштів до ХАМАСу та угруповання "Палестинський ісламський джихад". Всього до списку санкцій було додано чотири юридичних та вісім фізичних осіб.

"Сьогоднішня акція наголошує на прихильності Сполучених Штатів до мети ліквідації мереж фінансування ХАМАСу шляхом розгортання наших антитерористичних санкцій та співпраці з нашими глобальними партнерами, щоб позбавити ХАМАС можливості використовувати міжнародну фінансову систему", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеєм. За його словами, США без вагань вживатимуть заходів для подальшого ослаблення здатності ХАМАСу здійснювати терористичні атаки, націлюючись на його фінансову діяльність та потоки фінансування.

Читайте також: П'ять сценаріїв у Cекторі Гази. Що буде після повалення ХАМАСу?

Попередні санкції США проти ХАМАСу було запроваджено 18 жовтня. Тоді обмеження були накладені на десятьох ключових членів керівництва угруповання та фінансових посередників у Газі та інших країнах, включаючи Судан, Туреччину, Алжир та Катар.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вчинили масштабний терористичний напад на Ізраїль та влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням за всю історію сучасної ізраїльської держави. За попередніми даними, загинуло понад 1400 людей.

Читайте також: Терористи ХАМАСу подякували Путіну за сприяння

Терористи також захопили понад 200 заручників та вивезли їх до Сектору Гази. З того часу Ізраїль завдає масованих авіаударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що знаходиться під контролем ХАМАСу. Ізраїльська армія також готується до масштабного наступу в Секторі Гази з метою ліквідації цього терористичного угруповання.