Ізраїль пригрозив "Хезболлі" "спустошенням" у разі ескалації

Якщо "Хезболла" відкриє другий фронт, Ізраїль завдасть атак "неймовірного" масштабу, застеріг Біньямін Нетаньяху. Тим часом в Іран пригрозив США та Ізраїлю тим, що ситуація в регіоні може "вийти з-під контролю".

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху у неділю, 22 жовтня, застеріг ліванське радикальне шиїтське угруповання "Хезболла", від відкриття другого фронту у війні Ізраїлю проти палестинського терористичного угруповання ХАМАС, пише Reuters.

Підтримувана Іраном "Хезболла" почала атаки на Ізраїль одразу після нападу ХАМАСу 7 жовтня, втім, наразі вони обмежуються взаємними обстрілами і прикордонними зіткненнями. Повідомлялося про поранених і загиблих з обох сторін, у Лівані внаслідок обстрілу загинув оператор Reuters. Ізраїль вирішив евакуювати близько 30 прикордонних населених пунктів.

Тепер же Нетаньяху заявив, що в разі, якщо "Хезболла" піде на ескалацію і відкриє другий фронт - це призведе до контрударів ізраїльських сил "неймовірного" масштабу, які спричинять "спустошення" Лівану.

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Іран погрожує США та Ізраїлю

Своєю чергою, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян у неділю заявив, що ситуація на Близькому Сході нагадує "порохову діжку" і може вийти з-під контролю через війну Ізраїлю і ХАМАСу. Водночас провину за це він поклав на США і Ізраїль, пише AFP.

"Якщо вони негайно не припинять злочин проти людяності та геноцид у Газі, можливо що завгодно в будь-який момент, і регіон вийде з-під контролю", - заявив іранський урядовець на пресконференції зі своєю південноафриканською колегою Наледі Пандор, що у неділю відвідує Тегеран.

Протягом цього тижня атак зазнали щонайменше п'ять військових баз в Іраку, на яких розміщені американські війська, і дві військові бази США в Сирії. В усіх нападах були задіяні безпілотники. Відповідальність за атаки на себе ніхто не взяв, однак раніше низка іракських угруповань, які підтримує Іран, погрожували атакувати бази з американцями.

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