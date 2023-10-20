Дрони атакували дві військові бази США в Іраку

За останню добу атак зазнали вже чотири військові бази США в Іраку. Раніше іракські угруповання пригрозили атаками, якщо США підтримають Ізраїль у боротьбі проти ХАМАСу.

Увечері в четвер, 19 жовтня, безпілотники атакували авіабазу Айн аль-Асад на заході Іраку, де розміщені американські війська, повідомляє Reuters. Дрони були збиті ракетами, територія навколо бази оточена, проводилась пошукова операція, повідомили іракські військові.

Про жертви або матеріальні збитки не повідомлялося. За даними іракської поліції, ракетного обстрілу також зазнала ще одна американська військова база неподалік Багдада.

За останню добу атак зазнали вже чотири військові бази в Іраку, на яких розміщені американські війська. 18 жовтня внаслідок удару дронів поранень зазнали кілька військових. Раніше кілька іракських угруповань, які підтримує Іран, пригрозили атакувати американські військові бази, якщо США підтримають Ізраїль у його боротьбі проти палестинської ісламістської організації ХАМАС.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАСу, визнаного терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США, здійснили масштабний напад на Ізраїль. За попередніми даними, в Ізраїлі загинули понад 1400 людей. Терористи також захопили більше 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Відтоді Ізраїль завдає масованих авіаударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу. Ізраїльська армія також готується до масштабної наземної операції в Секторі Гази з метою ліквідації цього терористичного угруповання.

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