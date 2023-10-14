У Лівані внаслідок обстрілу загинув оператор Reuters

Група журналістів потрапила під обстріл на кордоні Лівану та Ізраїлю. Генсек ООН Антоніу Гутерріш вважає, що це свідчить про можливість поширення конфлікту на Ліван.

На півдні Лівану внаслідок обстрілів загинув відеооператор агентства Reuters Іссам Абдалла, ще шестеро журналістів зазнали поранень, повідомили інформагентства у п'ятницю, 13 жовтня.

"Відеографа агентства Reuters було вбито під час роботи на півдні Лівану. Ми глибоко засмучені, дізнавшись, що наш відеооператор Іссам Абдалла був убитий. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію, працюємо з владою регіону і підтримуємо сім'ю та колег Іссама", - пише Reuters.

Агентство AFP із посиланням на свого кореспондента уточнило, що працівники ЗМІ потрапили під обстріл. У цьому районі була група журналістів щонайменше трьох різних ЗМІ. Поранень зазнали по два журналісти AFP, телекомпанії Al-Jazeera зі штаб-квартирою в Катарі та Reuters.

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Гутерріш: конфлікт може перекинутись на Ліван

Загибель Іссама Абдалли під час роботи на півдні Лівану наочно показує величезний ризик того, що конфлікт між Ізраїлем та палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС може перекинутися на Ліван, заявив генеральний секкретар ООН Антоніу Гутерріш.

Своєю чергою офіційний представник Держдепу США, коментуючи на прохання журналістів звістку про загибель співробітника Reuters, зазначив, що Держдеп "в курсі повідомлень про загибель журналістів у Лівані" і що представники влади працюють над збором інформації щодо цього.

Гутерріш закликав забезпечити гуманітарну допомогу Газі

Гутерріш, виступаючи перед журналістами у Нью-Йорку, закликав також негайно забезпечити доступ населення Сектора Гази до гуманітарної допомоги. "І війни мають правила", - наголосив він перед тим, як взяти участь у закритому засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому палестино-ізраїльському конфлікту.

Водночас Гутерріш висловився проти заклику Ізраїлю здійснити евакуацію північних районів Сектора Гази. Подібний крок, який стосується близько 1,1 мільйона людей на густонаселеній території, "надзвичайно небезпечний, а в деяких випадках - просто неможливий", заявив генсек ООН.

Водночас Гутерріш закликав до невідкладного звільнення всіх захоплених ХАМАСом заручників та засудив викликані конфліктом між палестинськими ісламістами та Ізраїлем прояви антисемітизму, спрямованого проти мусульман фанатизму та словесного вираження ненависті у будь-яких формах.

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