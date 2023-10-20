ЦАХАЛ повідомив про евакуацію з міста на кордоні з Ліваном

Ізраїльська армія оголосила евакуацію населення з Кір'ят-Шмона, що поблизу кордону з Ліваном, через триваючі зіткнення з бойовиками "Хезболли".

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) і міністерство оборони країни у п'ятницю, 20 жовтня, оголосили про евакуацію жителів північного міста Кір'ят-Шмона після кількох днів зіткнень з бойовиками воєнізованого крила підтримуваного Іраном ліванського ісламістського руху "Хезболла" вздовж кордону з Ліваном.

Як йдеться у заяві ЦАХАЛу, мешканців міста розмістять в гостьових будинках за державний кошт. "Нещодавно Північне командування поінформувало мера міста про це рішення. Реалізацією плану займатимуться місцева влада, міністерство туризму та міністерство оборони", - зазначили в ЦАХАЛі.

Як пише агентство dpa, населення Кір'ят-Шмони становить близько 22 тисяч людей, втім багато з них вже виїхали через погіршення безпекової ситуації.

Зранку 20 жовтня ізраїльська армія повідомила про ураження безпілотником в четвер вночі "терориста на території Лівану". Крім того, у відповідь на вчорашні ракетні обстріли Ізраїлю з території Лівану, ЦАХАЛ завдав удару по декількох військових об'єктах, що належать організації "Хезболла".

"Хезболла" підтримала напад ХАМАСу на Ізраїль

8 жовтня, наступного дня після початку масштабного нападу ХАМАСу на Ізраїль , "Хезболла" обстріляла ізраїльські позиції в спірному районі Ферм Шебаа на Голанських висотах. Контроль над цим невеликим клаптиком землі Ізраїль отримав внаслідок Шестиденної війни 1967 року, Ліван вважає його своєю територією, окупованою Ізраїлем. Відтоді Ізраїль завдає ударів по об'єктах "Хезболли" у відповідь.

15 жовтня через обстріл з боку "Хезболли" Ізраїль оголосив закритою територією смугу завширшки чотири кілометри на кордоні з Ліваном, а наступного дня оголосив евакуацію мешканців 28 громад у двокілометровій прикордонній смузі.

Ліванський рух "Хезболла" складається з політичного та воєнізованого крила, й останнє визнано терористичним угрупованням у країнах Євросоюзу, США, Великобританії, Ізраїлі, Канаді та в інших країнах. У низці держав, серед яких США, Ізраїль та інші, увесь рух "Хезболла" було визнано терористичною організацією.

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