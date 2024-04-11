Безпекові питання: Lufthansa призупинила польоти в Тегеран

Польоти до столиці Ірану призупинені "у зв'язку з поточною обстановкою на Близькому Сході", йдеться у заяві німецького авіаперевізника Lufthansa. Наразі ці заходи діють до 13 квітня.

Найбільша в Німеччині авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти в столицю Ірану Тегеран "у зв'язку з поточною обстановкою на Близькому Сході". Про це йдеться у заяві компанії у середу, 10 квітня. Lufthansa наголошує, що "постійно стежить за ситуацією на Близькому Сході і перебуває у тісному контакті з владою".

Спочатку повідомлялося, що обмеження були запроваджені до 11 квітня. Втім згодом у компанії повідомили, що з огляду на безпекові застереження було ухвалене рішення продовжити обмеження до 13 квітня, повідомляє Reuters.

Lufthansa та її дочірня компанія Austrian Airlines є єдиними західними перевізниками, які здійснюють міжнародні рейси до Тегерана, який в основному обслуговують турецькі та близькосхідні авіалінії, уточнює агенція.

Водночас рейс Austrian Airlines у Тегеран все ще запланований на 11 квітня. Від інших міжнародних авіакомпаній, які літають у столицю Ірану, не надходило жодної інформації, додай агентство.

США та Ізраїль готуються до атаки Ірану

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що США і Ізраїль активно готуються до "значної" атаки з боку Ірану, яка може статися вже цього тижня й може бути спрямована проти ізраїльських або американських об'єктів у регіоні. За їхніми даними, Іран готує атаку у відповідь на удар Ізраїлю по Дамаску, під час якого були вбиті щонайменше семеро офіційних осіб. За повідомленням міністерства закордонних справ Ірану, серед загиблих були Мохаммад Реза Захеді, один з вищих командирів Корпусу вартових Ісламської революції, і старший командир КВІР Мохаммед Хаді Хаджі Рахімі.

В Ізраїлі пояснили атаку по дипустанові, яка вважається суверенною територією країни тим, що, за даними їхньої розвідки, будівля була не консульством, а "військовою будівлею сил "Кудс", замаскованою під цивільну". Сили "Кудс" - це розвідувальна гілка іранського КВІР.

Одразу після удару США запевнили Тегеран у тому, що не були причетними до цього удару. США також попередили Іран утриматися від використання ізраїльського удару у Дамаску як "привід для нападу на американський особовий склад і об'єкти" у відповідь на повідомлення з боку Ірану, в якому той поклав відповідальність за атаку на США.

10 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен, який зустрічався з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Ґалантом, заявив, що Вашингтон підтримує Ізраїль перед лицем будь-яких загроз від Ірану.

Напередодні духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, виступаючи з проповіддю в Тегерані, заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на комплекс будівель диппредставництва Ірану в Сирії. Після цього очільник МЗС Ізраїлю Ісраель Кац написав у соцмережі Х, що у разі нападу з території Ірану "Ізраїль відповідатиме і атакуватиме Іран".