Іран заявив про захоплення судна, "пов'язаного з Ізраїлем"

Іран захопив цивільне судно MCS Aries, що йшло під португальським прапором, заявивши про його приналежність до Ізраїлю. У Тель-Авіві закликали визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

Державні ЗМІ Ірану повідомили про захоплення "пов'язаного з Ізраїлем" торговельного судна в Ормузькій протоці. Контейнеровоз MCS Aries був захоплений спецпідрозділами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і направлений у бік Ірану, заявило в суботу, 13 квітня, агентство Irna.

Судно під португальським прапором прямувало з ОАЕ до Індії. Як повідомляється, воно може бути пов'язане з концерном Zodiac Group, що належить ізраїльському бізнесмену Еялю Оферу.

Незабаром після перших повідомлень про захоплення MCS Aries було опубліковано відео, на якому, як стверджується, зафіксовано висадку спецназу КВІР з вертольота на контейнеровоз. Незадовго до цього британські військові попередили, що судно поблизу Ормузької протоки могла взяти на абордаж невідома сторона.

За даними ЗМІ, на борту контейнеровозу перебувають 25 членів екіпажу.

Ізраїль закликав визнати КВІР терористичною організацією

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац різко засудив дії Тегерану. "Іранський Корпус вартових ісламської революції захопив цивільне португальське вантажне судно, що належить члену ЄС, стверджуючи, що воно належить Ізраїлю. Режим аятоли Алі Хаменеї - злочинний. Він підтримує злочини ХАМАСу і зараз проводить піратську операцію в порушення міжнародного права" - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС Ізраїлю закликав Європейський Союз "і весь вільний світ негайно оголосити КВІР терористичною організацією та запровадити санкції щодо Ірану".

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Нове загострення ситуації на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході знову різко загострилася після того, як 1 квітня, ймовірно, Ізраїль завдав удару по будівлі іранського консульства в столиці Сирії Дамаску, внаслідок чого загинули 16 людей, у тому числі два генерали іранського Корпусу вартових ісламської революції.

З того часу керівництво Ірану вже неодноразово погрожувало "покарати сіоністський режим" в Ізраїлі. Президент США Джо Байден закликав Іран відмовитися від атаки по Ізраїлю, водночас Тегеран, за повідомленням ЗМІ, закликав США не втручатися, щоб нападу не зазнали американські сили у регіоні.

Увечері 12 квітня міністерство закордонних справ ФРН закликало громадян Німеччини залишити Іран і утриматися від поїздок до цієї країни через високий ризик ескалації в регіоні.