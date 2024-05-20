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Іранські ЗМІ заявили про загибель президента Раїсі

Дмитро Шварц
20 травня 2024 р.

Іранські ЗМІ оголосили президента Ібрагіма Раїсі мертвим, після того, як його гелікоптер розбився в гірському північно-західному регіоні країни, хоча офіційного підтвердження цього поки що немає.

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Рятувальна операція в Ірані після аварії президентського гелікоптера, 19 травня 2024 року
Рятувальна операція в Ірані після аварії президентського гелікоптераФото: Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA/REUTERS

Іранські ЗМІ оголосили президента Ібрагіма Раїсі мертвим у понеділок, 20 травня, після того, як його гелікоптер розбився в гірському північно-західному регіоні, хоча офіційного підтвердження цього поки що немає.

"Президент Ісламської Республіки Іран, аятолла Ібрагім Раїсі, потрапив у нещасний випадок, коли служив і виконував свій обов’язок для народу Ірану, і загинув мучеником", - заявило іранське агентство Mehr. Інші ЗМІ країни також повідомили цю новину.

Про загибель Раїсі та міністра закордонних справ Ірану Хусейна Амір-Абдуллахіана повідомило також агентство Reuters з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

"Президент Раїсі, міністр закордонних справ і всі пасажири гелікоптера загинули в результаті аварії", - зазначив він на умовах анонімності.

Раніше іранський чиновник повідомив агентству, що гелікоптер, у якому перебував Раїсі, повністю згорів після аварії в неділю.

Рятувальники знайшли гелікоптер президента Раїсі

Як повідомляє агенція dpa, команди іранських рятувальників знайшли гелікоптер президента. Після пошукової операції, яка тривала кілька годин, екстрені служби все ще були приблизно за два кілометри від місця події, заявив голова іранського Червоного Півмісяця Пір-Хусейн Куліванд на державному телебаченні рано вранці в понеділок. Державне інформаційне агентство IRNA також опублікувало зображення, зроблені безпілотником, на яких видно уламки гелікоптера.

Нагадаємо, що Раїсі та Амір-Абдуллахіан поверталися з зустрічі з президентом сусіднього Азербайджану Ільхамом Алієвим у неділю вдень, коли їхній гелікоптер зник з радарів над північним заходом Ірану.

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