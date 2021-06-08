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Санкції проти Ірану

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Санкції проти Ірану ".

Міжнародні торговельні обмеження, які забороняють експорт до Ірану атомної, ракетної і значної частини військової продукції, прямих іноземних інвестицій в газову, нафтову і нафтохімічну промисловість Ірану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Санкції: проти кого запроваджують та які найефективніші

Санкції: проти кого запроваджують та які найефективніші 08.06.2021

Коли слів засудження недостатньо, а вести війну небезпечно чи дорого, механізмом зовнішньої политики стають санкції. Та чи завжди вони досягають мети? Які з них найефективніші?
Іран відмовився від переговорів щодо ядерної угоди

Іран відмовився від переговорів щодо ядерної угоди 01.03.2021

У Тегерані наполягають на скасуванні санкцій США та поверненні Вашингтона до ядерної угоди. Лише тоді Іран сам повернеться до виконання угоди, наголосили в іранському МЗС.

Берлін, Париж та Лондон засудили рішення Тегерана обмежити співпрацю з МАГАТЕ

Берлін, Париж та Лондон засудили рішення Тегерана обмежити співпрацю з МАГАТЕ 23.02.2021

У заяві глави МЗС трьох країн наголосили, що таке рішення є "небезпечним", оскільки воно значно скоротить можливості доступу МАГАТЕ до атомних об’єктів Ірану та отримання інформації, що стосується безпеки.

Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів

Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів 22.02.2021

МАГАТЕ і Тегеран досягли компромісу - агентство зможе продовжити перевірки ядерних об'єктів Ірану в обмеженому обсязі.
США не скасують санкції для відновлення переговорів з Іраном

США не скасують санкції для відновлення переговорів з Іраном 20.02.2021

Попри вимоги Тегерана, Вашингтон не послабить санкції до початку дипломатичного діалогу з Іраном щодо ядерної програми.
Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з Китаєм

Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з Китаєм 07.02.2021

Для того, щоб розраховувати на скасування санкцій США, іранське керівництво має спочатку припинити збагачення урану, дав зрозуміти американський президент Джо Байден. А протистояння з КНР перейде в "жорстку конкуренцію".
Роухані запропонував Байдену співпрацю в обмін санкції проти Ірану

Роухані запропонував Байдену співпрацю в обмін санкції проти Ірану 11.11.2020

Президент Ірану звернувся до переможця виборів у США з пропозицією співпраці за умови зняття санкцій щодо Тегерана.
Президент Ірану сподівається, що Байден компенсує помилки Трампа

Президент Ірану сподівається, що Байден "компенсує помилки" Трампа 08.11.2020

Політика "максимального тиску" на Іран, якої дотримувався Трамп, має завершитися, вважає президент Ірану Хасан Роухані.

Строк збройного ембарго ООН проти Ірану добіг кінця

Строк збройного ембарго ООН проти Ірану добіг кінця 18.10.2020

Попри спротив США, збройне ембарго ООН проти Ірану втрачає чинність. В Тегерані вже заявили про готовність співпрацювати з Москвою у військово-технічній сфері.
Берлін, Париж та Лондон відкинули пропозицію США поновити санкції проти Ірану

Берлін, Париж та Лондон відкинули пропозицію США поновити санкції проти Ірану 19.09.2020

Німеччина, Франція і Великобританія відмовилися підтримати США у питанні відновлення санкцій проти Ірану після 20 вересня.

МАГАТЕ ухвалило жорстку резолюцію щодо Ірану

МАГАТЕ ухвалило жорстку резолюцію щодо Ірану 19.06.2020

Рада керуючих МАГАТЕ вимагає доступу до двох підозрілих об'єктів в Ірані, які можуть мати відношення до атомної програми. У Тегерані погрожують заходами у відповідь.

США заявили про масштабне розширення санкцій проти Ірану

США заявили про масштабне розширення санкцій проти Ірану 10.01.2020

Вашингтон запроваджує низку додаткових персональних та економічних санкцій проти Ірану, які зачеплять, зокрема, іранський металургійний сектор. До таких заходів Вашингтон вдався після атаки на свої бази в Іраку.

Трамп анонсував нові санкції щодо Ірану

Трамп анонсував нові санкції щодо Ірану 08.01.2020

Президент США оголосив про запровадження нових санкцій щодо Ірану після ударів по американських базах в Іраку. Дональд Трамп заявив, що Тегеран ніколи не зможе отримати ядерну зброю за його президентства.

Іран оголосив про останній етап відмови від зобов'язань за ядерною угодою

Іран оголосив про останній етап відмови від зобов'язань за ядерною угодою 05.01.2020

Тегеран має намір надалі збагачувати уран без обмежень, керуючись лише власним потребами, але обіцяє співпрацювати з МАГАТЕ.
Коментар: Трамп ризикує спровокувати війну на Близькому Сході

Коментар: Трамп ризикує спровокувати війну на Близькому Сході 03.01.2020

Вбивством іранського генерала Сулеймані президент США Дональд Трамп ризикує спричинити неконтрольований вибух насильства. Він також послаблює позиції демократичних сил в Ірані та у регіоні, вважає Райнер Золліх.
Шість країн Європи приєдналися до механізму для уникнення санкцій США проти Ірану

Шість країн Європи приєдналися до механізму для уникнення санкцій США проти Ірану 01.12.2019

Шість європейських країн приєдналися до механізму INSTEX, який дозволяє торгувати з Іраном в обхід санкцій США. Великобританія, Німеччина та Франція привітали цей крок.

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