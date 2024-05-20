ЄС висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Раїсі

Голова Європейської ради Шарль Мішель висловив співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ібрагіма Раїсі та низки інших високопоставлених представників іранської влади внаслідок падіння гелікоптера. "ЄС висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їх делегації та екіпажу в результаті краху вертольота. Ми сумуємо разом із сім'ями загиблих", - написав Мішель у своєму мікроблозі на платформі Х у понеділок, 20 травня.

Свої співчуття у зв'язку із загибеллю президента Раїсі висловили у понеділок представники РФ, Туреччини, Афганістану, Сирії, Іраку, ОАЕ, Єгипту, Японії, Венесуели, а також глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас, радикальний ісламістський рух ХАМАС і підтримуваний Тегераном ліванський шиїтський рух "Хезболла".

Президентські вибори в Ірані

Згідно з регламентом, після смерті Раїсі повноваження президента на себе перебирає віцепрезидент Ірану Мохаммед Мохбер. Призначення Мохбера має бути схвалено духовним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї, якому належить останнє слово у державних справах країни.

Відповідно до конституції, президентські вибори для обрання постійного наступника Раїсі мають бути призначені протягом 50 днів.

68-річного Мохаммада Мохбера було призначено віцепрезидентом, коли Раїсі обійняв посаду президента в серпні 2021 року. Він уродженець міста Дізфуль у провінції Хузестан, де він обіймав кілька офіційних постів. З 2007 року Мохбер протягом багатьох років очолював фонд, який керував майном, конфіскованим після ісламської революції 1979 року. За десятиліття свого існування цей фонд перетворився на великий державний конгломерат із частками у багатьох секторах економіки Ірану.

У авіакатастрофі загинув Раїсі та глава МЗС Ірану

Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір-Абдуллахіан 19 травня перебували у сусідньому Азербайджані на зустрічі з президентом Ільхамом Алієвим. Там вони урочисто відкривали спільно збудовану дамбу. Після візиту делегація поверталася до Ірану на трьох гелікоптерах. Один із них, з президентом на борту, зник з радарів над північним заходом Ірану, тоді як інші два інші вертольоти прибули благополучно.

У понеділок після багатогодинних пошуків Раїсі, Амір-Абдуллахіан та інші пасажири гелікоптера були знайдені мертвими на місці аварії. У ЗМІ з'явилися припущення, що причиною катастрофи могла бути погана погода, технічна несправність гелікоптера чи диверсія. Офіційної версії не оголошували.

Разом з Раїсі та Аміром-Абдоллахіаном на борту гелікоптера перебували імам мечеті міста Тебріз Сайєд Мохаммад-Алі аль-Хашем та губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахматі.