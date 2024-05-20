В Ірані оголосили п'ятиденний національний траур

Після смерті Раїсі обов’язки президента Ірану виконуватиме перший віце-президент Мохаммед Мохбер. Про дату похорону Раїсі поки не повідомляється.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив у понеділок, 20 травня, п'ятиденний національний траур у зв'язку зі смертю в авіатрощі іранського президента Ебрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Амірабдоллахіана. Похоронні служби за Раїсі та Амірабдоллахіаном заплановані на вівторок. Утім, сама дата похорону обох державних діячів поки що не відома, повідомляє інформагенція dpa.

Крім того, Хаменеї призначив віце-президента Мохаммеда Мохбера тимчасово виконувати повноваження президента. Він у співпраці з іншими органами влади - насамперед органами юстиції й парламентом - має протягом 50 днів провести підготовку до проведення наступних виборів президента, повідомляють іранські державні ЗМІ. Заступник міністра закордонних справ Алі Багері, який останнім часом відігравав провідну роль як перемовник на ядерних переговорах із Заходом, призначений виконувачем обов'язків міністра закордонних справ.

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Нинішній траур відрізняється від попередніх - Reuters

В офіційних повідомленнях Раїсі названо "працьовитим і невтомним президентом іранського народу", який "пожертвував своїм життям заради нації". І все ж немає жодних ознак масової публічної жалоби, якою позначалася загибель інших високопосадовців протягом 45-річної історії Ісламської Республіки, констатує агенція Reuters. Хоч прихильники керівництва країни зібралися в мечетях і на майданах, щоб помолитися за Раїсі та Амірабдоллахіана, але водночас більшість магазинів залишилися відкритими, і влада не докладає особливих зусиль, щоб обмежити повсякденне життя, передає кореспондент агенції.

Цього разу жалобні заходи в Ірані відрізняються за масовістю від тих, які бували в країні раніше, констатує Reuters Фото: Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

Також, як констатує агенція, в країні спостерігається не надто багато емоційної риторики, що зазвичай супроводжує смерть публічно шанованих особистостей. Приміром, так було після смерті Касема Сулеймані, високопоставленого командира елітного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який загинув від удару американського дрона в Іраку на початку 2020 року. Тоді на похорон Сулеймані прийшов величезний натовп, незліченні плакальниці плакали від горя і гніву, нагадує агенція.

Іранська опозиція називає смерть Раїсі "ударом" по іранському режиму

Смерть Раїсі також викликала досить різну реакцію - від найщирішого співчуття з сумом і болем з боку тоталітарних режимів, як-от РФ або КНР, до досить стриманих заяв з боку ЄС і європейських країн. Натомість керівництво іранської опозиції, котре перебуває в екзилі, відреагувало по-іншому на загибель іранського президента.

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Приміром, голова опозиційної Національної ради опору Мар'ям Раджаві вела мову про "величезний і непоправний удар по верховному лідеру мулл Алі Хаменеї і всьому режиму, відомому своїми стратами і масовими вбивствами", цитує інформагенція AFP.

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Опозиціонери закидали Ебрагіму Раїсі, що той як юрист відіграв провідну роль у стратах дисидентів. Іран ніколи не визнавав вчинення масових страт інакодумців. Попри це, за даними правозахисної організації Amnesty International (AI), протягом першого десятиліття після революції було страчено близько п'яти тисяч іранців, а можливо й більше, наголошує Reuters.

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