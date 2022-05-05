Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні

Європарламент закликав ЄС захистити українських жінок-біженок від насильства та зловживань. Про це говориться у резолюції, ухваленій під час пленарного засідання в Страсбургу у четвер, 5 травня. За неї проголосували 462 євродепутати, 19 - були проти, ще 89 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Резолюція також "засуджує використання сексуального та гендерного насильства як зброї на війні та наголошує, що це є воєнним злочином". Такі випадки повинні бути розслідувані та покарані, додається у документі. Євродепутати закликали держави ЄС створити спеціальні програми допомоги українкам, які стали жертвами насильства.

"Масові зґвалтування, сексуальне та гендерне насильство, тортури та геноцид використовуються як воєнна зброя. Ми не зупинимося, доки всі ті, хто вчинив ці злочини, не будуть притягнуті до відповідальності, але навіть і тоді глибоко зранені жертви можуть ніколи не відновитися після такої травми", - заявив автор резолюції, польський соціал-демократ Роберт Бєдронь, якого цитує пресслужба Європарламенту.

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У ЄС мають подбати про особливі потреби біженок з України

Європарламент наголосив на необхідності подбати про особливі потреби жінок і дівчат, які рятуються в ЄС від війни на території України. Зокрема держави, які приймають біженок, повинні надати їм доступ до послуг, які стосуються сексуального та репродуктивного здоров'я та права. Крім того, на думку євродепутатів, у складі гуманітарної допомоги до України мають постачатися також набори з контрацептивами та іншими засобами сексуального та репродуктивного здоров'я.

У резолюції також висловлюється рішуче засудження "депортації, транспортування та переміщення українських жінок і їхніх дітей до Росії". Європарламент нагадав, що це є порушенням Женевських конвенцій і зажадав негайно повернути до України всіх її громадян, "насильницьки депортованих до Росії".

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