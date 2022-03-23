 Київ повідомив про першу підозру солдату РФ через зґвалтування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2022

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Новини

Київ повідомив про першу підозру солдату РФ через зґвалтування

Офіс генерального прокурора повідомив про першу підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю РФ через зґвалтування жінки у Київській області, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова у Верховній Раді (архівне фото)

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова поінформувала, що Офіс генпрокурора повідомив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни російському військовослужбовцю через зґвалтування у Київській області. Про це Венедіктова повідомила ввечері вівторка, 22 вересня, в соцмережі Facebook.

"Перша підозра військовослужбовцю РФ за зґвалтування жінки в Київській області. До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях і в "гарячих точках". Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який убив беззбройного чоловіка і неодноразово ґвалтував його дружину", - написала вона генпрокурорка.

За даними Венедіктової, злочин було скоєно в одному із сіл Броварського району. "Цей нелюд увірвався в приватний будинок і застрелив господаря", після чого п'яний окупант разом зі своїм товаришем по службі неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного жителя, при цьому погрожуючи їй насильством і зброєю. Крім того, вони погрожували її малолітній дитині, яка була разом із потерпілою.

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"Військовослужбовець РФ повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Він оголошений у розшук і до суду подано клопотання про затримання. Знайдемо кожного негідника і змусимо відповідати за всією суворістю закону!" - запевнила генпрокурорка.

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