 У США пройшли багатотисячні протести прибічників права на аборт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2022

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Новини

У США пройшли багатотисячні протести прибічників права на аборт

До ЗМІ потрапила інформація про намір Верховного суду викреслити право на здійснення аборту з переліку гарантованих конституцією США.

Протести прибічників абортів у США

Протести прибічників абортів у США

У США по всій країні в суботу, 14 травня, пройшли масові виступи противників заборони на аборти. Приводом для протестів, у яких взяли участь десятки тисяч людей, став намір Верховного суду в перспективі викреслити право на здійснення аборту з переліку гарантованих конституцією прав. Особливо великі побоювання висловлюють представники штатів, якими керують республіканці.

Учасники подібних демонстрацій пов'язують право на аборт із "репродуктивною свободою", їхнє гасло звучить так: "Моє тіло - моє діло". Вони вимагають забезпечити усіх жінок,які цього бажають, правом на безпечне та законне штучне припинення вагітності.

У Вашингтоні прихильникам права на аборт протистояла невелика група противників абортів. "Аборт - це не частина медичного обслуговування, тому що вагітність - це не хвороба", - заявили вони.

Відзначається, що у більшості міст демонстрації пройшли мирно, лише на деяких акціях виникли конфлікти між прихильниками різних точок зору на це питання.

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Плани на скасування права на аборт

На початку травня онлайн-видання Politico оприлюднило копію проєкту рішення Верховного суду США, відповідно до якого вищий судовий орган має намір скасувати конституційне право на переривання вагітності, закріплене у прецедентному рішенні 1973 року. Якщо Верховний суд, у якому більшість суддів належать до консервативного табору, дійсно скасує цю історичну постанову, то на рівні штатів зможуть запроваджувати заборони або значні обмеження на аборти. Це планує зробити близько половини з 50 американських штатів. Рішення Верхового суду очікується в червні.

Після публікації Politico по США також пройшла хвиля протестів проти заборони абортів.

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