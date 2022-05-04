У США прокотилася хвиля протестів проти планів заборонити аборти

Тисячі жінок і чоловіків вийшли 3 травня в Нью-Йорку та інших американських містах на демонстрації проти планів Верховного суду США скасувати право на аборт.

"Зараз не час мовчати", - заявила генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс у зверненні до тих людей, які зібралися на Мангеттені. Вона назвала захист права на аборт "однією з найбільших битв". За її словами, право розпоряджатися власним тілом є фундаментальним правом.

Багато молодих учасниць акції протесту тримали в руках плакати з гаслами "Моє тіло, мій вибір", "Зупиніть війну проти жінок" та "У мене буде менше прав, ніж у моєї матері".

Демонстрація у Вашингтоні

Напередодні видання Politico опублікувало скан проєкту рішення, згідно з яким Верховний суд США має намір скасувати конституційне право на переривання вагітності, закріплене у прецедентному рішенні 1973 року. Якщо Верховний суд, у якому більшість суддів належить до консервативного табору, дійсно скасує цю історичну постанову, то на рівні штатів зможуть запроваджуватися заборони або значні обмеження на аборти. Це планують зробити близько половини із 50 американських штатів. Рішення Верховного суду очікується у червні.

Оклахома заборонила аборти після шостого тижня

Ще до остаточного рішення Верховного суду штат Оклахома ухвалив закон, який забороняє переривати вагітність після шостого тижня. Він розроблений за зразком найсуворішого закону про аборти на всій території США - техаського закону "Про серцебиття". Однак в Оклахомі, на відміну від Техасу, допускаються винятки для абортів на пізніх термінах в екстрених медичних випадках, після зґвалтування або інцесту.

За рішенням Верховного суду від 1973 року, аборти в США легалізовані. Уряду забороняється обмежувати право на них аж до незалежної життєздатності плода. Окремі штати не можуть повністю забороняти аборти, але можуть запроваджувати обмеження.

Тема абортів є однією з найбільш спірних у внутрішній політиці Сполучених Штатів. Республіканці виступають за їхню заборону, демократи підтримують їхню легальність.