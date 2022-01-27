 Закон про аборти в Польщі: прокуратура розслідує смерть вагітної жінки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

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Новини

Закон про аборти в Польщі: прокуратура розслідує смерть вагітної жінки

Після смерті одного з плодів польські лікарі не стали переривати вагітність жінки. Після смерті другого плода у неї розпочався сепсис. Родичі вважають, що лікарів стримували суворі закон про аборти в Польщі.

Плід - символічна фігура

Прокуратура Польщі розпочала розслідування справи щодо вагітної жінки, яка померла від сепсису після смерті обох плодів. Про це стало відомо в четвер, 27 січня. Жінка з міста Ченстохова на півдні Польщі була вагітна двійнею. Наприкінці першого триместру вагітності вона звернулась до лікарів зі скаргою на біль та нудоту. 23 грудня лікарі виявили, що один з плодів помер, але припиняти вагітність не стали. Через сім днів другий плід також помер.

Невдовзі після видалення обох плодів, у жінки розвинувся сепсис. Її стан поступово погіршувався, 25 січня вона померла.

Родичі померлої вважають, що лікарі могли врятувати жінку, перервавши вагітність, але не наважилися цього зробити через суворі правила щодо абортів у країні. Ця історія подібна до випадку із жителькою польського міста Пщина, яка в листопаді 2021 померла від сепсичного шоку. На думку адвокатки родини померлої, "лікарі чекали на смерть плода" замість екстреного переривання вагітності, що могло врятувати життя жінки.

Польське законодавство щодо абортів

У січні 2021 року набула чинності майже повна заборона на аборти у Польщі. Згідно з рішенням Конституційного суду, яке спричинило масові вуличні протести по всій країні, переривання вагітності через патологію плода є незаконним. Аборт можливий лише у разі зґвалтування або інцесту, або за умови небезпеки для життя чи здоров'я матері. Жорсткі обмеження абортів підтримує керівництво правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) і католицька церква Польщі. Щороку у Польщі роблять до 2000 легальних абортів. Однак, за оцінками організацій захисту прав жінок, близько 200 тисяч польських жінок щороку роблять незаконні аборти або їдуть робити цю операцію в інші країни. Правозахисники побоюються, що ця кількість і надалі зростатиме через дедалі жорсткіші правила.

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Заборона абортів: жінки з Польщі змушені порушувати закон (11.02.2021)

DW.COM

МОЗ Польщі роз'яснив законність абортів у разі небезпеки для життя жінки

У МОЗ Польщі після багатотисячних протестів по всій країні наголосили, що аборти дозволені в разі загрози здоров'ю і життю вагітної жінки. Демонстранти вимагали скасувати законодавчі обмеження на переривання вагітності.  

Європарламент розкритикував польський закон про аборти

Євродепутати закликають уряд Польщі скасувати заборону на аборти, що ставить під загрозу життя жінок. Країн-членів ЄС закликали сприяти польським жінкам у наданні послуг з переривання вагітності.  

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