Право на аборт у конституції: безпрецедентний крок Франції

На відміну від багатьох інших країн Заходу, у Франції вже давно більшість суспільства та політиків підтримує право жінок на аборт. Тепер його закріпили в конституції країни. Навіщо?

Французький парламент скликав спеціальний конгрес у Версальському палаці, на якому ухвалив поправку до конституції, зробивши Францію першою країною в світі, де право жінки на аборт закріплено в основному законі. Подібний конгрес востаннє скликали 2008 року. Таким чином, завершився розпочатий ще 2022 року законодавчий процес, ініційований лівою партією "Нескорима Франція" (LFI).

Право на аборт у Франції підтримують навіть праві партії

Перед цим, наприкінці лютого, за те, аби гарантувати право на переривання вагітності у конституції, проголосував французький Сенат. А в січні першими за поправку до конституції щодо права на аборти проголосували члени Національної асамблеї Франції. "Свободу перервати вагітність", закріплену в основному законі, тоді не підтримали лише 30 депутатів із близько 500, присутніх у залі.

Задля зміни конституції у Франції скликали спеціальний конгрес, який складається з депутатів обох партій парламенту Фото: Thomas Padilla/AP/dpa/picture alliance

Громадськість у Франції в абсолютній більшості підтримує право на аборт, як продемонстрували кілька опитувань. За даними проведеного 2022 року дослідження інституту IFOP, 86 відсотків жителів Франції висловилися за включення право на аборт до основного закону країни.

Навіть у лавах правопопулістської партії "Національне зібрання" більшість підтримує право на переривання вагітності. Хоча всередині політсили це питання спірне. Під час голосування в парламенті з 88 депутатів партії за закріплення права на аборт у конституції проголосували 46, включно з лідеркою Марін Ле Пен. Проти висловилися 12 депутатів, 14 утрималися.

Аборти у Франції дозволені вже довгі десятиліття

Право на добровільне переривання вагітності має у Франції довгу традицію. Вперше його законодавчо закріпили у 1975 році. Тоді у країні з'явився закон, який навіть прозвали ім'ям тодішньої міністерки охорони здоров'я Сімон Вей, що активно його просувала. Закон дозволяв аборти до 10-го тижня вагітності. У 2001 році цей термін подовжили до 12 тижнів, а у 2022-му - до 14 тижнів. Починаючи від 1980-их років, витрати на переривання вагітності у Франції покриває національна система медичного страхування.

Чому право на аборт вирішили закріпити в Конституції Франції

Прибічники поправки до французької конституції, що закріпляє право на аборт, хотіли таким чином убезпечити права жінок від потенційних посягань влади в майбутньому, залежно від тих чи інших політичних змін в країні. Адже змінити конституцію набагато важче, ніж звичайний закон.

Протест проти закріплення права на аборт у Конституції Франції Фото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Підтримуваний президентом Франції Еммануелем Макроном закон багато хто бачить як реакцію на події в США у 2022 році, коли тамтешній Верховний суд своїм рішенням скасував право жінок на аборт на федеральному рівні. Відтоді окремі штати можуть запроваджувати чи скасовувати його на власний розсуд. У щонайменше 13 штатах відтоді перебувають фактично під забороною - крім дуже обмежених випадків.

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У Європі ж натомість загалом панує тренд на лібералізацію законодавства щодо абортів, хоч правила в окремих країнах суттєво відрізняються. Так само різним є і термін, до якого можна переривати вагітність. У Нідерландах це 24 тижні, у Швеції - 18, у Франції та Люксембурзі - 14 тижнів, в Ірландії та Данії - 12. У Німеччині переривання вагітності формально заборонене, але зробити його до 12-го тижня вагітності за бажання жінки можна, якщо вона пройде перед цим спеціальну консультацію.

У ЄС загалом ліберальні правила щодо абортів, але є винятки

У деяких країнах ЄС, натомість, доступ жінок до абортів суттєво ускладнений, або ж переривання вагітності можливе лише як абсолютний виняток. Приміром, у Мальті аборти дозволені лише в тому разі, якщо вагітність загрожує життю матері чи плода. Схожа ситуація і в Польщі. 2020 року конституційний трибунал країни визнав незаконними аборти через патології плода, фактично встановивши заборону на переривання вагітності з 2021 року, винятки можливі лише у випадку зґвалтування, інцесту чи загрози життю матері. Уряд на чолі з Дональдом Туском, який нещодавно прийшов до влади в країні, націлений лібералізувати право на аборт, але відомий своїми націонал-консервативними поглядами президент Анджей Дуда може накласти вето на закон у разі його ухвалення.

Польські протестувальники проти жорстких правил абортів: імена жінок, що загинули від ускладнень під час вагітності Фото: Kacper Pempel/REUTERS

В Угорщині, де аборти є легальними аж з 1953 року, з 2022 року діють обмеження, запроваджені правоконсервативною владою на чолі з прем'єром Віктором Орбаном. Зокрема, ті, хто бажає перервати вагітність, зобов'язані послухати серцебиття плода, а також пройти консультацію.

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В Італії, де при владі так само перебувають праві на чолі з прем'єркою Джорджею Мелоні, сама голова уряду хоч і виступає проти абортів, але також не підтримує зміни чинного законодавства. Вона неодноразово заявляла, що хоче дати жінкам "право не робити аборт" та гарантувати, аби їм чітко повідомили всі варіанти, які існують. Загалом аборти в Італії дозволені в перші 90 днів вагітності за умови проходження консультації та семиденної перерви після неї. Утім, лікарі в країні мають право відмовлятися робити втручання з власних моральних переконань.

Багато лікарів відмовляються робити аборти також в Іспанії, Угорщині та на Мальті, ускладнюючи та подовжуючи жінкам у такий спосіб шлях до переривання вагітності.

Проведене 2023 року опитування у 24 країна Євросоюзу показало, що близько 71 відсотка дорослого населення підтримують право на аборт майже за будь-яких умов, водночас проти виступають 27 відсотків.