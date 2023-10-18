Біженки змушені повертатися в Україну, щоб зробити аборт

В Польщі, Румунії, Словаччині й Угорщині обмежене право на захист сексуального й репродуктивного здоров’я українських біженок, зокрема, і тих, хто став жертвами зґвалтувань під час війни - йшлося під час дебатів у ЄП.

Євродепутати закликають на законодавчому рівні зобов’язати всі країни-члени ЄС надавати доступ жінкам-біженкам з України повний доступ до прав у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я, зокрема до права на аборт. Цю проблему вони обговорили спільно з представниками Єврокомісії та Європейської Ради під час дебатів, які пройшли увечері у вівторок, 17 жовтня, у Страсбурзі.

З понад 4 мільйонів українців, які виїхали в ЄС, рятуючись від війни, близько 90 відсотків становлять жінки та діти, серед яких є і жертви сексуального насильства. Статус про тимчасовий захист відкриває перед біженцями та біженками з України негайний доступ до медичних послуг, ринку праці, освіти та житла та в країні перебування в Європейському Союзі. Проте на національному рівні умови перебування українців мають свої нюанси у кожній країні, особливо це стосується питань у сфері охорони здоров’я.

"Змушені повертатися в Україну, щоб зробити аборт"

У своїх виступах євродепутати посилалися на дані звітів громадських та міжнародних організацій, зокрема ООН, які, за словами представниці фракції "Європейської народної партії" з Ірландії Марії Волш, "засвідчили, що російська армія здійснила велику кількість жахливих злочинів проти мирного населення, включно з тортурами, зґвалтуваннями та іншими видами сексуального насильства". З наслідками цього "варварства" стикаються українські біженки, котрі змушені повертатися в охоплену війною Україну, щоб отримати доступ до гінекологічних медичних послуг або зробити аборт, оскільки "вони не мають легального доступу до цих послуг в усіх європейських країнах", зазначила вона.

За словами іспанської євродепутатки від групи лібералів Марії Сораї Родрігез Рамос, багато жінок-біженок з України були жертвами сексуального насильства, скоєного російськими солдатами, і "ЄС не робить все від нього залежне, щоб допомогти цим жінкам, які не мають повного доступу до послуг у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я". "У Польщі та Угорщині вони не мають змоги зробити аборт, і змушені повертатися в Україну, де це є легальним", - сказала євродепутатка.

Родрігез Рамос закликала Єврокомісію та уряди країн-членів переглянути національні стратегії у цьому питанні, аби гарантувати, щоб українські жінки, "проти яких зґвалтування було використано як зброя у війні", мали повний доступ до медичних послуг, "а не поверталися для цього туди, де триває війна".

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Злочини проти жінок - деструктивний наслідок російського вторгнення в Україну, сказав польський депутат від групи соціалістів Лешек Міллер. Мільйони українок з дітьми виїхали і знайшли притулок у Польші, Румунії, Словаччині, додав він. "Проте ці жінки мають проблеми з доступом до послуг у сфері репродуктивного здоров'я, бо в цих країнах, включно з моєю (Польщею. - Ред.), діють обмежувальні норми, які створюють перешкоди для доступу до цих послуг", - визнав Міллер і закликав "зробити конкретні кроки", аби усунути ці перешкоди у всьому ЄС.

Окрім Польщі і Угорщини, де біженки з України стикаються з проблемами у сфері захисту жіночого здоров’я, інші євродепутати також називали Румунію та Словаччину. За словами нідерландської євродепутатки від групи Зелених Тінеки Стрік, у цих країнах українки або змушені "залишатися без цих послуг, або повертатися у зруйновану війною Україну", щоб їх отримати.

"Ганебна ситуація"

Українки, "які тікають від путінських бомб", подекуди в ЄС позбавлені права на охорону сексуального і репродуктивного здоров’я, заявила євродепутатка від групи Лівих зі Швеції Малін Бйорк. За її словами, йдеться про "базові речі для кожної жінки": пренатальні і постнатальні послуги, можливість народити дитину у гідних умовах, медичні послуги для жертв гендерного насильства, доступ до контрацепції та абортів. У деяких країнах ЄС ці послуги коштують надто дорого, в інших українські біженки не мають про них належної інформації, а у деяких "це заборонено законом". На думку Бйорк, це "ганебна ситуація у ставленні до українок". Вона закликала євроінституції "вголос заявити, що доступ до сексуальних і репродуктивних прав - життєва необхідність, аби це почули у всіх країнах-членах ЄС".

Єврокомісарка з питань рівності Гелена Даллі, яка була присутня на дебатах, зауважила, що Єврокомісія добре знає про ці проблеми і що вона особисто кілька разів перебувала у країнах ЄС зі спеціальними місіями, під час яких спілкувалася з українськими біженками. Даллі запевнила, що Єврокомісія "тісно співпрацює з країнами-членами, регіональною владою, неурядовими організаціями, щоб гарантувати, аби ці важливі послуги були доступні і щоб жодна жертва сексуального насильства не залишилися поза захистом".

Голосування за резолюцію "Ситуація жінок-біженок з України з огляду на доступ до сексуальних та репродуктивних прав" відбудеться під час наступної сесії Європарламенту.