Туск хоче послабити польські закони про заборону абортів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його уряд запропонує проєкти законів щодо лібералізації майже повної заборони абортів і пом'якшення обмежень на засоби екстреної контрацепції.

Уряд Польщі готовий пом'якшити обмеження на доступ до засобів екстреної контрацепції - пігулок "на наступний ранок". Як передає агенція AFP, про це у середу, 24 січня, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, польський Кабмін схвалив проєкт закону, який має на меті скасувати політику продажу цих пігулок лише за рецептами, запроваджену колишнім урядом партії "Право і справедливість" (ПіС).

Туск заявив, що безрецептурна екстрена контрацепція буде доступна для жінок старше 15 років, а також висловив надію, що законопроєкт буде підтриманий парламентом і підписаний президентом.

Раніше екстрена контрацепція була доступна без рецептів, але ситуація змінилася у червні 2017 року, коли у Польщі ухвалили закон, що обмежує доступ до засобів екстреної контрацепції - відтоді вимагався рецепт на таблетки після консультації з лікарем.

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Туск заявив, що його уряд також прагне послабити майже повну заборону абортів, хоча це питання є спірним у цій традиційно католицькій країні.

"Ми готові найближчими годинами подати до парламенту законопроєкт про легальні та безпечні аборти до 12-го тижня", - сказав прем'єр журналістам.

На обидва законопроєкти чекає важка боротьба в парламенті, і не зрозуміло, чи отримають вони достатню підтримку для ухвалення. Навіть якщо це станеться, закони можуть бути ветовані консервативним президентом Анджеєм Дудою з ПіС.

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Під час восьмирічного правління партії "Право і справедливість" у Польщі відбулося обмеження репродуктивних прав жінок із обмеженням доступу до абортів, а також штучного запліднення і екстреної контрацепції. Через ці заборони активісти та лікарі, які допомагають жінкам з процедурами, ризикують ув'язненням.

У березні 2023 року в першому такому випадку активістку Юстину Видржинську визнали винною у постачанні вагітній жінці таблеток для переривання вагітності. Її засудили до громадських робіт.

У Польщі заборонені практично всі аборти

Кожен судовий процес, пов'язаний з перериванням вагітності, спричиняє у Польщі хвилю емоцій. Тут, як і на Мальті, діють чи не найжорсткіші у Європі правила щодо цього - абортування плоду можливе лише у тому разі, якщо вагітність є наслідком зґвалтування або якщо життю чи здоров'ю вагітної загрожує небезпека.

Ще у 2020 році вагітність дозволялося переривати й у разі дефектів розвитку плоду. Конституційний суд, який перебував під контролем національно-консервативного уряду, сформованого партією ПіС, наклав заборону і на це. Це означає, що народжуватися повинні навіть діти з важкими вадами, які не мають шансів на виживання. Це також відповідає вченню католицької церкви в Польщі.

У 2021 році 34 тисячі жінок у Польщі шукали допомоги у перериванні вагітності в жіночих організаціях. Більшість отримала пігулки з-за кордону, понад 1500 мусили робити аборт закордоном. У польських лікарнях здійснили 107 переривань вагітності - вдесятеро менше, ніж у 2020 році, коли правила ще не були такими жорсткими.