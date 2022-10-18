У Польщі судять активістку за пособництво в аборті

Похмурий ранок у польській столиці Варшаві. Кілька десятків поліцейських та десять автівок правоохоронців оточили будівлю суду - тут проходять дві демонстрації, які супроводжують резонансний судовий процес.

Перед входом до суду зібралися близько 50 людей, щоб висловити солідарність з Юстиною Видржинською. 48-річна активістка жіночої мережі Abortion Dream Team обвинувачується у підбурюванні до аборту та пособництві у ньому. Згідно з польським законодавством, це заборонено і може бути покарано трьома роками позбавлення волі.

На іншому боці вулиці - шестеро учасників контрдемонстрації з величезним постером абортованого плоду. З їхніх динаміків лунають католицькі молитви та заклики проти абортів. Поступово їхні гучномовці заглушуються вигуками десятків людей та барабанами з іншого боку вулиці.

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У Польщі заборонені практично всі аборти

Кожен судовий процес, пов'язаний з перериванням вагітності, спричиняє у Польщі хвилю емоцій. Тут, як і на Мальті, діють чи не найжорсткіші у Європі правила щодо цього - абортування плоду можливе лише у тому разі, якщо вагітність є наслідком зґвалтування або якщо життю чи здоров'ю вагітної загрожує небезпека.

Противники абортів підігнали під суд фургон Фото: Monika Sieradzka/DW

Ще два роки тому вагітність дозволялося переривати й у разі дефектів розвитку плоду. Конституційний суд, який перебуває під контролем національно-консервативного уряду, сформованого партією PiS (Право і справедливість), наклав заборону і на це. Що означає, що народжуватися повинні навіть діти з важкими вадами, які не мають шансів на виживання. Це також відповідає вченню католицької церкви в Польщі.

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Право на аборт як право людини

"Польська держава налаштована проти жінок", - каже Юстина Видржинська перед початком судового засідання. В її очах стоять сльози. "Я не зробила нічого протизаконного. Я допомогла жінці, яка опинилась в біді, якій я віддала мої таблетки для переривання вагітності. Допомогти комусь не є кримінально караним. Я не примушувала цю жінку до аборту і не супроводжувала її у цьому", - пояснює далі Юстина.

Вона зробила б те саме ще раз, оскільки тривалий час і послідовно виступає за лібералізацію права на аборти. "Я борюся за права людини, і право на переривання вагітності належить до них", - каже жінка. Багато людей перед судом підходять до неї та обіймають її, а демонстранти вигукують гасло, яким зазвичай жінок підтримує вона: "Ти ніколи не залишишся сама".

Полячки роблять аборти за кордоном

Після судового засідання активістка повертається в свої будні - безперервно дзвонить телефон, адже кілька годин на день Юстина доступна на гарячій лінії Abortion Dream Team. "Якщо дзвонять жінки, ми спершу ставимо їм важливе запитання: який тиждень вагітності вони мають? До 12-го ми пропонуєму пігулки, а на більш пізніх строках - хірургічний аборт", - розповідає Юстина. На операцію жінки з Польщі їдуть до Німеччини, Австрії, Чехії чи в Нідерланди.

Юстина Видржинська (ц) з соратницями з Abortion Dream Team Фото: Monika Sieradzka/DW

Юстина та її Abortion Dream Team, а також інші організації, об'єднані під дахом "Аборт без кордонів", постійно контактують з волонтерами з цих країн, які "допомагають своїм сестрам". "Польська держава примушує жінок до поїздки в тисячі кілометрів, щоб зробити аборт", - обурюється Юстина.

Пігулки для аборту у Польщі заборонені

"Жінкам, які хочуть медикаментозно перервати вагітність, я рекомендую звернутись до певних жіночих мереж. Тоді пігулки можуть надіслати. На щастя, їх можна отримати у Польщі, і жінки можуть покластися на їхню дієвість", - каже Юстина. Пігулки з дієвою речовиною міфепристон можна придбати практично повсюди в Європі, але не у Польщі.

З міркувань безпеки отримувати пігулки краще з-за кордону. Однак одного разу Юстина відправила свої власні таблетки жінці, яка їх гостро потребувала. "Мене зворушила її історія, нагадала мені про мене саму. У мене було троє дітей і токсичний шлюб. Я завагітніла вчетверте, але не хотіла мати ще одну дитину з цим чоловіком, то вирішила зробити аборт", - згадує Юстина.

Безпрецедентний процес

Відправляючи таблетки, Юстина написала на пакунку зворотню адресу. Чоловік тої жінки, який хотів утримати дружину від аборту, відкрив пакунок, знайшов таблетки та повідомив про це поліцію. Згодом у Юстини провели обшук і вона опинилась на лаві підсудних зі звинуваченнями у пособництві аборту. Наступне засідання у цьому безпрецедентному процесі відбудеться у січні 2023 року, вирок очікують у лютому.

У 2021 році 34 тисячі жінок у Польщі шукали допомоги у перериванні вагітності в жіночих організаціях. Більшість отримала пігулки з-за кордону, понад 1500 мусили робити аборт закордоном. У польських лікарнях здійснили 107 переривань вагітності - вдесятеро менше, ніж у 2020 році, коли правила ще не були такими жорсткими.