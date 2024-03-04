Франція першою у світі дозволила аборти на рівні Конституції

Французькі парламентарі підтримали закріплення у Конституції країни права на аборти. Однак у Ватикані до цього кроку поставились критично.

Парламент Франції у понеділок, 4 березня, підтримав закріплення у Конституції права на аборти. Таким чином країна стала першою у світі, де дозвіл на переривання вагітності зафіксований у Основному законі, пише AFP.

Для внесення змін у Конституцію країни у Версальському палаці був скликаний конгрес обох палат парламенту, що відбувається вкрай нечасто - востаннє його скликали у 2008 році. Для внесення правок в Основний закон необхідно три п'ятих від загальної кількості голосів. Цей поріг був подоланий зі значним запасом: 780 депутатів "за" і 72 - "проти".

Президент Еммануель Макрон назвав цей крок "французькою гордістю", що надіслав "універсальне повідомлення". Після ухвалення змін Ейфелеву вежу урочисто освітили з гаслами, як-от "моє тіло - мій вибір".

Щоб відзначити цю подію у Парижі в Міжнародний жіночий день 8 березня планується спеціальна публічна церемонія.

Читайте також: Уряд Польщі пропонує послабити обмеження на аборти та екстрену контрацепцію

Ватикан: Не може бути "права" забирати людське життя

Сотні прихильників цього кроку спостерігали за ухваленням закону на великому екрані на площі Трокадеро в західній частині Парижа і вітали внесення змін до Конституції.

Втім, були і противники цього рішення. Кілька сотень людей протестували у Версалі під час розгляду законопроєкту.

Католицькі єпископи тим часом закликали провести день "посту і молитви", щоб французи могли "знову відкрити смак до життя". А Ватикан заявив, що не може бути "права" забирати людське життя.

Зауважимо, що в 1973 році Верховний суд США постановив, що Конституція країни захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень. Втім, у червні 2022 року той самий суд скасував це рішення, зазначивши, що Конституція США не передбачає права на аборт і штати мають право регулювати цю сферу самостійно.

Читайте також: Аборти у країнах ЄС: від лібералізації до безлічі бар'єрів