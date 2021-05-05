Чи треба вагітним робити щеплення від коронавірусу?

35-річна Аня В. на 25-му тижні вагітності і, в принципі, хотіла би зробити щеплення проти COVID-19 - якби були чіткі перспективи.

Вона сама є лікаркою і добре знає проблему: "Якщо німецькі Товариство гінекології та Постійна комісія з вакцинації дали чіткі рекомендації щодо вакцинації вагітних жінок, а ризик вакцинації вагітних був нижчим, ніж зараження SARS-CoV-2, я би вакцинувалася. Я дуже уважно спостерігаю за тим, що вже рекомендується в інших країнах. У США вагітним жінкам уже кілька місяців роблять щеплення".

Насправді, окрім США, загальну та навіть пільгову вакцинацію вагітних рекомендують ще кілька інших країн, як-от Великобританія, Ізраїль та Бельгія. Однак у Німеччині Постійна комісія з вакцинації (STIKO) ще не дає загальних рекомендацій щодо вакцинації вагітних та жінок, які годують груддю.

RКІ вагається, бо бракує даних

Постійна комісія з вакцинації (STIKO) при Інституті імені Роберта Коха (RKI) лише в квітні виступила проти загальної вакцинації вагітних жінок. На її думку, вакцинацію від коронавірусу можна пропонувати тільки "в окремих випадках після оцінки ризику вагітним жінкам з попередніми захворюваннями, які призвели до високого ризик важкого перебігу COVID". Тож вакцинувати вагітних жінок можна лише у виняткових випадках і на свій страх і ризик.

Для загальної рекомендації, як вважають у STIKO, поки що бракує надійних даних, адже вагітних жінок часто виключають з участі у клінічних дослідженнях. Постійна комісія в принципі не висловлюється проти вакцинації вагітних жінок або матерів, які годують груддю, вона просто не може дати загальну рекомендацію.

Не рекомендувати, але і не відраджувати? Ці невиразні заяви STIKO насправді ніяк не допомагають майбутнім мамам.

Гінекологи наполягають на швидкій вакцинації

Ось чому лікарі інтенсивної терапії та спеціалізовані гінекологічні товариства в Німеччині зараз тиснуть на комісію, вимагаючи рекомендації щодо вакцинації. Як стверджує група з одинадцяти асоціацій гінекологів та репродуктологів, у разі зараження коронавірусом вагітні жінки мають значно вищий ризик важкого перебігу хвороби, а зараз уже є достатньо достовірних даних про безпеку мРНК-вакцин.

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Схожої думки дотримується і директор університетської клініки Гамбург-Еппендорф Штефан Клюґе (Stefan Kluge), адже дедалі частіше хворі на COVID-19 вагітні потрапляють до відділень інтенсивної терапії. Лише за останні два тижні в його клініці було п’ять таких випадків, повідомив він агентству dpa. "Ці випадки особливо драматичні. Нам треба неодмінно робити щеплення вагітним жінкам у Німеччині", - переконаний Клюґе.

Більш важкий перебіг COVID під час вагітності

Ще з вересня 2020 року відомо, що вагітні жінки насправді належать до "групи високого ризику". Тоді в British Medical Journal було опубліковане метадослідження, в якому було підсумовано понад 190 досліджень на цю тему, в яких брали участь майже 68 000 жінок.

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Результати очевидні: вагітні у п’ять разів частіше переживають захворювання безсимптомно, та водночас у разі зараження майбутнім мамам загрожує більш ніж удвічі більший ризик необхідності інтенсивного медичного лікування та штучної вентиляції легенів.

Ризик смерті від COVID-19 також дуже високий - два летальні випадки на 10 000 випадків зараження. Попередні захворювання вагітних жінок, як-от діабет або ожиріння, та вік понад 35 років значно збільшують ризик смерті. У середньому вагітні жінки ризикують приблизно так само, як і група людей віком від 70 до 84 років.

Занепокоєння через вагітність

Якщо вагітних жінок зараз класифікують як ризикованих пацієнтів, то їхній захист повинен бути на першому місці, вважає Аня В. За її словами, як лікарка і мати, вона зазнає особливого ризику. "Я переживаю цю вагітність більш занепокоєно, ніж мою першу вагітність. Я далі працюю в лікарні та намагаюся - настільки добре, наскільки можу - захиститися від інфекції SARS-CoV-2", - каже вона.

"Я хотіла би отримати від Товариства гінекології та RKI чіткіші рекомендації для вагітних жінок, які працюють", - додає Аня В.

Вагітність під час пандемії - особливий виклик

У своєму заклику до вакцинації вагітних гінекологічні товариства посилаються на рекомендації Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), який не виявив ознак ускладнень при вакцинації вагітних жінок, а також не висловлював застережень щодо утворення антитіл та переносимості.

Перевага мРНК-вакцин

Однак не кожна вакцина є варіантом для вагітних. Вагітним жінкам треба переважно робити щеплення вакцинами від COVID-19, розробленими на основі мРНК-технології, тобто вакцинами від BioNTech/Pfizer та Moderna.

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Вагітна Аня В. також надає перевагу мРНК-вакцині: "Вагітні жінки самі по собі мають підвищений ризик тромбозу через гормональні зміни, тож я хотіла би звести до мінімуму ризик тромбозу синусів, а отже я віддала би перевагу мРНК-вакцині".

Складна оцінка ризику та вигоди

На сьогодні, однак, багато вагітних жінок, які хочуть зробити щеплення, не вакцинуються, оскільки лікарі уникають будь-яких ризиків. Що переважає: страх перед наслідками COVID-19 чи занепокоєння щодо наслідків вакцинації для матері та дитини? Рішення щодо цього врешті-решт має прийняти вагітна жінка.

Аня В. сподівається, що "скоро буде видано рекомендацію щодо вакцинації вагітних. Тільки-от влітку 2021 року моя дитина швидше за все вже народиться".

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