Вперше за століття нижня палата Конгресу не обрала спікера

Засідання Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту. - Ред.) відклали до середи, 4 січня на тлі провалу в третьому турі обрання лідера республіканської фракції Кевіна Маккарті спікером.

За підсумками проміжних виборів у листопаді 2022 року Республіканська партія отримала 222 місця в Палаті представників, а Демократична - 213. Ресрубліканці здобули контроль над нижньою палатою та крісло спікера, яке займала демократка Ненсі Пелосі. Нове, 118-те скликання Конгресу США розпочало свою роботу у Вашингтоні 3 січня.

Під час голосування за посаду спікера лідер республіканців Маккарті, попри контроль його партії над нижньою палатою, отримав лише 202 голоси, тоді як його основний суперник - глава фракції Демократичної партії Хакім Джеффріс - 212 голосів. Для перемоги треба було заручитися 218 голосами.

Проти кандидатури Маккарті виступили жорсткі консерватори.

Кевін Маккарті Фото: KEN CEDENO/UPI Photo/IMAGO

Вперше за 100 років

Палата представників не змогла обрати спікера під час першого туру голосування вперше за століття.

Маккарті заявив, що не зніматиме своєї кандидатури, і братиме участь у процедурі, поки не переможе. Сьогодні відбудеться вже четвертий тур голосування.

Вибори спікера Палати представників відбуваються до того, як її члени приводяться до присяги на дворічний строк.

На думку низки аналітиків, тривалі вибори можуть підірвати надії республіканців на швидке просування вперед за порядком денним, включно з розслідуванням діяльності адміністрації президента Джо Байдена та членів його сім'ї, а також у питаннях економіки, енергетичної незалежності США та безпеки кордонів. Палата представників може в підсумку виявитися паралізованою, а законодавцям, можливо, доведеться розглянути іншу кандидатуру на пост спікера.