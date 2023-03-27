Населення Землі може сягнути піку у 2040 році - прогноз

Населення світу може досягти піку у 8,5 мільярда людей вже у 2040 році, а до кінця століття зменшиться до шести мільярдів, йдеться у новому прогнозі Earth4All.

Чисельність населення Землі може сягнути піку в 2040 році і становити 8,5 мільярда людей, а до кінця століття зменшитись до шести мільярдів, йдеться у новому прогнозі ініціативи Earth4All, пише в понеділок, 27 березня, агентство dpa.

Втім, це може справдитися за умови "гігантського стрибка" в інвестиціях в економічний розвиток, освіту та охорону здоров'я, зауважується в прогнозі Earth4All.

"Ми знаємо, що швидкий економічний розвиток в країнах з низьким рівнем доходу має величезний вплив на рівень народжуваності", - каже керівник проєкту Earth4All Пер Еспен Стокнес. За його словами, рівень народжуваності знижується, коли дівчата отримують доступ до освіти, а жінки - економічні можливості та доступ до кращої охорони здоров'я.

Якщо ж темпи економічного розвитку світу залишаться на тому рівні, що й останні 50 років, населення Землі досягне свого піку до 2050 року і знизиться до семи мільярдів до 2100 року, йдеться в аналізі ініціативи.

Висока народжуваність - у найбідніших країнах

Така оцінка збігається з позицією ООН, яка у звіті влітку 2022 року зазначала, що найвищі показники народжуваності, як правило, спостерігаються в державах із найнижчим доходом. Чисельність зростає здебільшого завдяки африканським країнам, що може перешкодити їм виконати цілі в галузі сталого розвитку.

Водночас на зміну клімату сильніше за інших впливають жителі країн із найвищими доходами та обсягами споживання. Експерти дійшли висновку, що обмежити швидкість глобального потепління можуть допомогти не тільки зміни в економіці, а й зниження темпів зростання населення, якщо його чисельність зберігатиметься незмінною "протягом багатьох десятиліть".

Населення Землі досягло позначки у вісім мільярдів

Водночас, за прогнозами ООН, пік чисельності населення у 10,4 мільярда буде досягнуто до 2080 року. У листопаді 2022 року, за даними ООН, населення Землі вже подолало позначку у вісім мільярдів.

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