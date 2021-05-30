Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
В'єтнам - держава в Південно-Східній Азії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "В'єтнам".
В'єтнам розташовано в Південно-Східній Азії. Столиця - Ханой. Кількість населення В'єтнаму перевищує 95 мільйонів осіб. В'єтнам є соціалістичною республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.