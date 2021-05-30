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В'єтнам

В'єтнам - держава в Південно-Східній Азії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "В'єтнам".

В'єтнам розташовано в Південно-Східній Азії. Столиця - Ханой. Кількість населення В'єтнаму перевищує 95 мільйонів осіб. В'єтнам є соціалістичною республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У в'єтнамському Хошиміні хочуть протестувати всіх 13 мільйонів жителів

У в'єтнамському Хошиміні хочуть протестувати всіх 13 мільйонів жителів 30.05.2021

Після виявлення у В'єтнамі нового варіанту коронавірусу у найбільшому за населенням місті країни Хошимін запроваджують правила соціального дистанціювання та хочуть протестувати всіх жителів.

У В'єтнамі заявили, що виявили гібридний варіант коронавірусу

У В'єтнамі заявили, що виявили "гібридний" варіант коронавірусу 29.05.2021

Новий варіант коронавірусу - це поєднання індійського та британського варіантів, яка швидко поширюється у В'єтнамі, заявив глава МОЗ цієї країни.

Загиблі у вантажівці біля Лондона: засуджено чотирьох осіб

Загиблі у вантажівці біля Лондона: засуджено чотирьох осіб 22.01.2021

Лондонський суд засудив чотирьох обвинувачуваних у причетності до смерті 39 в'єтнамців до тюремного ув'язнення на термін від 13 до 27 років.
У чому таємниця успіху В'єтнаму в боротьбі з коронавірусом

У чому таємниця успіху В'єтнаму в боротьбі з коронавірусом 27.04.2020

Чому в густонаселеному В'єтнамі, який має протяжний кордон з Китаєм і не конче ефективну систему охорони здоров'я, на диво мало випадків зараження вірусом SARS-CoV-2?
Коронавірус поширився вже на 36 країн світу

Коронавірус поширився вже на 36 країн світу 25.02.2020

У Китаї за добу зареєстрували 508 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом його виявили у 36 країнах. ВООЗ запевняє, що пік епідемії у Китаї минув. А Франція і В'єтнам повідомили про одужання більшості хворих.
У Японії зафіксовано першу смерть від коронавірусу

У Японії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 13.02.2020

Літня жінка померла від спричиненої коронавірусом хвороби в Японії - це перший летальний випадок у країні, де зафіксували понад 200 інфікованих осіб. А у В'єтнамі через коронавірус на карантин помістили кілька сіл.

Мисливці за жіночим волоссям у В'єтнамі (13.12.2019) 13.12.2019

Вони заробляють більше, ніж лікарі у В'єтнамі - мисливці за жіночим волоссям. Цей товар ще називають "чорним золотом", оскільки попит на таке волосся у світі нині дуже великий.
Загиблі у вантажівці біля Лондона: серед жертв 10 підлітків

Загиблі у вантажівці біля Лондона: серед жертв 10 підлітків 08.11.2019

Поліція ідентифікувала тіла усіх 39 загиблих в'єтнамців у вантажівці поблизу Лондона - десятеро виявилися підлітками.
39 загиблих, знайдених у вантажівці біля Лондона, виявилися в'єтнамцями

39 загиблих, знайдених у вантажівці біля Лондона, виявилися в'єтнамцями 02.11.2019

Поліція остаточно підтвердила те, що усі 39 осіб, які загинули у вантажівці, знайденій поблизу Лондона, були з В'єтнаму.
Водієві вантажівки, в якій знайшли 39 тіл, висунули звинувачення

Водієві вантажівки, в якій знайшли 39 тіл, висунули звинувачення 26.10.2019

25-річного водія звинувачують у ненавмисному вбивстві у 39 випадках. Крім того, йому закидають змову з метою нелегального провезення людей та допомогу нелегальній міграції.
Влада В'єтнаму шукає своїх громадян серед жертв у вантажівці біля Лондона

Влада В'єтнаму шукає своїх громадян серед жертв у вантажівці біля Лондона 26.10.2019

Дедалі більше родин з В'єтнаму побоюються, що серед виявлених у вантажівці тіл загиблих могли бути їхні рідні. Прем'єр В'єтнаму Нгуен Суан Фук розпорядився провести розслідування.
На сході Польщі затримали вантажівку з мігрантами

На сході Польщі затримали вантажівку з мігрантами 25.10.2019

Польські митники затримали вантажівку з десятьма мігрантами з В'єтнаму неподалік від східного кордону.
ЄС і В'єтнам уклали історичну угоду про вільну торгівлю

ЄС і В'єтнам уклали історичну угоду про вільну торгівлю 30.06.2019

Європейський Cоюз та В'єтнам уклали угоду про вільну торгівлю. Її ще має схвалили Європарламент, деякі члени якого критикують стан дотримання прав людини у країні з комуністичним урядом.
Переговори Дональда Трампа і Кім Чен Ина завершилися безрезультатно

Переговори Дональда Трампа і Кім Чен Ина завершилися безрезультатно 28.02.2019

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин у Ханої не змогли досягти домовленостей. Переговори завершилися без підписання очікуваної угоди.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Ханої

Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Ханої 27.02.2019

У столиці В'єтнаму розпочався другий саміт за участю президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Трамп сподівається на успіх.
Дональд Трамп та Кім Чен Ин прибули до Ханоя

Дональд Трамп та Кім Чен Ин прибули до Ханоя 26.02.2019

Президент США Дональд Трамп та очільник КНДР Кім Чен Ин прибули до столиці В'єтнаму Ханоя, де 27 лютого має відбутися зустріч лідерів двох країн.

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