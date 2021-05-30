Мисливці за жіночим волоссям у В'єтнамі (13.12.2019)

Вони заробляють більше, ніж лікарі у В'єтнамі - мисливці за жіночим волоссям. Цей товар ще називають "чорним золотом", оскільки попит на таке волосся у світі нині дуже великий.