 У в′єтнамському Хошиміні хочуть протестувати всіх 13 мільйонів жителів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2021

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Новини

У в'єтнамському Хошиміні хочуть протестувати всіх 13 мільйонів жителів

Після виявлення у В'єтнамі нового варіанту коронавірусу у найбільшому за населенням місті країни Хошимін запроваджують правила соціального дистанціювання та хочуть протестувати всіх жителів.

Хошимін

Місто Хошимін

У В'єтнамі хочуть протестувати на коронавірус усіх жителів найбільшого за кількістю населення міста країни - Хошиміна, де проживає близько 13 мільйонів людей. Про це в неділю, 30 травня, повідомили державні ЗМІ. Очікується, що в місті робитимуть 100 тисяч тестів на день, повідомив мер Хошиміна Нгуєн Тхань Фонг під час екстреного засідання, передає видання VnExpress.

Раніше стало відомо, що в Хошиміні вперше з квітня 2020 року запровадять двотижневе соціальне дистанціювання. Рішення було ухвалено після того, як у місті було виявлено 100 випадків зараження новим "гібридним" коронавірусом. За новими правилами, у місті заборонені збори понад 10 людей за межами робочих місць, також люди мають дотримуватися двометрової дистанції.

У В'єтнамі навесні протягом цілого місяця не було зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом. Однак їх почали знов виявляти з 27 квітня і з того часу було зафіксовано понад чотирьох тисяч випадків зараження.

Нагадаємо, що 29 травня В'єтнам заявив про виявлення нового варіанту коронавірусу, який є поєднанням індійського та британського варіантів COVID-19. За попередніми даними, новий варіант є заразнішим, ніж раніше відомі мутації. Дослідники дійшли висновку, що саме через це зафіксовано так багато нових випадків інфікування в різних місцях країни за короткий період.

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