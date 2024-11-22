Як В'єтнам видав Білорусі добровольця, що воював за Україну

Білоруського ексофіцера Василя Веремейчика, який воював на боці України проти Росії в складі полку Калиновського, затримали у В'єтнамі і віддали білоруським спецслужабм. Що відомо про його справу - у DW.

Першим про затримання ексбійця полку Кастуся Калиновського (ПКК) у В'єтнамі повідомив 20 листопада Telegram-канал "Блоку Прокоп'єва-Єгорова" - фракції Координаційної ради білоруської опозиції. Василь Веремейчик був делегатом цього блоку. Через кілька годин заарештованого опозиціонера показали на білоруському телебаченні в пропагандистському фільмі.

Василя Веремейчика затримали у В'єтнамі ще 13 листопада, а вже наступного дня його депортували через Росію до Білорусі під конвоєм із трьох осіб. Попри "політичний статус" і військові заслуги до Хошиміна його привела безвихідь.

Після конфлікту з керівниками штабу ПКК, у складі якого білоруські добровольці воюють в Україні, для нього був закритий в'їзд в Україну. Пізніше Литва визнала його загрозою нацбезпеці у зв'язку з тим, що раніше Веремейчик був кадровим військовим білоруської армії. Його дані занесено до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що означає заборону на в'їзд до ЄС.

Що сталося в Хошиміні

У В'єтнамі Веремейчик перебував не перший місяць і був затриманий за бійку. У Хошиміні вистачає російськомовних, каже один із друзів Василя, який побажав залишитися анонімним. Відомо, що Василь познайомився там із представниками російськомовного ком'юніті, які, за версією знайомого, і спровокували бійку. У результаті білорус потрапив до поліцейського відділку, а в будинку, де він мешкав із подругою, було проведено обшук. Уже наступного дня його депортували спершу в Росію, де він також перебував у розшуку, а потім у Білорусь.

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Веремейчик встиг надіслати коротке SOS-повідомлення про своє затримання, з якого було зрозуміло, що він з перших хвилин знав про плановану депортацію. Його близькі почали шукати адвоката, однак ті відмовляли в допомозі. Звернення до посольств В'єтнаму в країнах ЄС і диппредставництв різних країн у Хошиміні також не дали результатів.

В Україні полк Кастуся Калиновського воює на боці ЗСУ Фото: DW

Лише 19 листопада поліція неофіційно повідомила знайомим, що Василь Веремейчик одразу ж після затримання був переданий представникам білоруських спецслужб. Яку процедуру при цьому було використано, незрозуміло, у пропагандистському фільмі білоруського ТБ йшлося про "міжнародну співпрацю за запитом КДБ".

Як колишній боєць ПКК опинився у В'єтнамі?

Ще під час формування підрозділу ПКК Василь Веремейчик як колишній кадровий військовий виступав проти правила віддавати частину зарплати на загальнополкові потреби, критикував структуру управління ПКК, вимагав припинити придушення інакомислення. Після цього, на думку ще одного ексбійця ПКК, дані Веремейчика були внесені до списку небажаних в Україні осіб. У такому разі в білоруському паспорті на сторінці для віз під час виїзду з країни ставлять відповідний штапм.

З України Веремейчик поїхав до сім'ї, яка на той час перебувала в Литві. А після того, як і Литва попросила Василя Веремейчика покинути її територію, він певний час жив у Грузії та у В'єтнамі. Приблизно місяць тому він зробив спробу влетіти зі Стамбула до Варшави, щоб там подати запит на біженство, оскільки термін дії його білоруського паспорта добігав кінця. Але прикордонники стали оформляти його в закритий табір для тих, хто визнаний небажаною персоною в країнах ЄС. Альтернативою було повернутися в країну вильоту, що Веремейчик і зробив.

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Він зробив спробу знову повернутися до Грузії, але в аеропорту йому відмовили у в'їзді і в цю країну. Рішення летіти до В'єтнаму було ухвалено просто від безвиході, каже один із друзів Василя Веремейчика.

Проблеми, про які всі знали

Один зі співзасновників ветеранської організації "Асоціація білоруських добровольців" Андрій Кушнеров, який також входить до складу Координаційної ради білоруської опозиції і досі воює у складі ЗСУ, зазначає, що про проблеми Василя Веремейчика знали всі білоруські демократичні лідери та очолювані ними структури.

Понад рік публічно обговорювали, в якому становищі перебуває учасник війни, який отримав у квітні 2022 року важке поранення. Але рішення ніхто не знайшов. У Литві, вважає Кушнеров, щодо проблеми Веремейчика можна було працювати на рівні вищих посадових осіб, але представники білоруської демократичної опозиції, які живуть там, за його оцінкою, не хотіли навіть критикувати ухвалені чиновниками цієї країни рішення.

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Не краще, на його думку, йде справа і з Україною. 21 листопада в офіційному каналі ПКК опублікували пост, у якому йдеться про те, що питання заборони на в'їзд в Україну для добровольців перебувають у компетенції СБУ та прикордонної служби країни. Інформації про те, чи намагався полк оскаржити заборону, у повідомленні немає. Наразі білоруські добровольці готують петицію з пропозицією включити ексбійця ЗСУ, якому в Білорусі загрожує 20 років позбавлення волі і навіть смертна кара (ПКК визнано в Білорусі терористичною організацією. - Ред.), в обмінні списки.

Офіс лідерки білоруської опозиції в екзилі Світлани Тихановської назвав екстрадицію Василя Веремейчика прямим наслідком репресивної політики режиму Лукашенка та наголосив на необхідності посилення міжнародних механізмів захисту прав людини. Демократичні сили закликали міжнародну спільноту змінити підходи до розгляду справ щодо надання міжнародного захисту, акцентуючи увагу на індивідуальному аналізі обставин кожного окремого випадку, і розірвати співпрацю із силовими структурами РБ.

Натомість тим білорусам, яких переслідує режим, офіс Тихановської рекомендує звірятися зі списком країн, у які їздити небезпечно.