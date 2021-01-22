 Загиблі у вантажівці біля Лондона: засуджено чотирьох осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

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Новини

Загиблі у вантажівці біля Лондона: засуджено чотирьох осіб

Лондонський суд засудив чотирьох обвинувачуваних у причетності до смерті 39 в'єтнамців до тюремного ув'язнення на термін від 13 до 27 років.

Виявлення майже 40 тіл в'єтнамців у Великобританії

У цьому герметичному контейнері-рефрижераторі контрабандисти намагалися перевести до Великобританії майже 40 в'єтнамців

Суд у Лондоні засудив чотирьох перевізників-контрабандистів, обвинувачених у спричиненні загибелі 39 нелегальних мігрантів з В'єтнаму, до тюремного ув'язнення. Згідно з ухваленим у п'ятницю, 22 січня, вироком суду, чотирьом нелегальним перевізникам доведеться провести за ґратами від 13 до 27 років, передає інформагенція dpa.

Два головних обвинувачених були засуджені до 27 і 20 років позбавлення волі за ненавмисне вбивство і торгівлю людьми. Двоє інших чоловіків були засуджені до тюремного ув'язнення строком на 18 років і 13 років і чотири місяці, йдеться в рішенні суду.

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Як повідомлялося, у жовтні 2019 року в Великобританії було виявлено 39 тіл мігрантів-нелегалів, котрих контрабандисти намагалися провести в герметичному контейнері-рефрижераторі з континентальної Європи до Великобританії. Серед загиблих - 31 чоловік і 8 жінок із В'єтнаму. Кожен з них заплатив контрабандистам понад 10 тисяч євро за можливість нелегально потрапити до Великобританії. За словами експертів, під час перевезення з Бельгії в Великобританію температура в герметичному контейнері піднялася до 40 градусів, тож мігранти не мали жодних шансів на виживання.

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39 загиблих у вантажівці біля Лондона: поліція шукає винних

Знайдені мертвими у вантажівці поблизу Лондона 39 осіб ймовірно були мігрантами, втім британська поліція поки не наводить офіційної версії подій та проводить перші обшуки.  

Угорська прокуратура вимагає довічних термінів за вбивство 71 біженця

Через два роки після виявлення 71 загиблого мігранта у вантажівці прокуратура Угорщини висунула обвинувачення у масовому вбивстві біженців чотирьом особам, ще семи - у контрабанді людей.  

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