Загиблі у вантажівці біля Лондона: засуджено чотирьох осіб

Суд у Лондоні засудив чотирьох перевізників-контрабандистів, обвинувачених у спричиненні загибелі 39 нелегальних мігрантів з В'єтнаму, до тюремного ув'язнення. Згідно з ухваленим у п'ятницю, 22 січня, вироком суду, чотирьом нелегальним перевізникам доведеться провести за ґратами від 13 до 27 років, передає інформагенція dpa.

Два головних обвинувачених були засуджені до 27 і 20 років позбавлення волі за ненавмисне вбивство і торгівлю людьми. Двоє інших чоловіків були засуджені до тюремного ув'язнення строком на 18 років і 13 років і чотири місяці, йдеться в рішенні суду.

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Як повідомлялося, у жовтні 2019 року в Великобританії було виявлено 39 тіл мігрантів-нелегалів, котрих контрабандисти намагалися провести в герметичному контейнері-рефрижераторі з континентальної Європи до Великобританії. Серед загиблих - 31 чоловік і 8 жінок із В'єтнаму. Кожен з них заплатив контрабандистам понад 10 тисяч євро за можливість нелегально потрапити до Великобританії. За словами експертів, під час перевезення з Бельгії в Великобританію температура в герметичному контейнері піднялася до 40 градусів, тож мігранти не мали жодних шансів на виживання.

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