Перевізник визнав провину у смерті 39 мігрантів у вантажівці біля Лондона

40-річний перевізник Ронан Хьюз з Північної Ірландії на судовому засіданні в п'ятницю, 28 серпня, визнав себе винним у ненавмисному вбивстві мігрантів з В'єтнаму, яких перевозили у вантажівці-рефрижераторі. Вони загинули через нестачу кисню і перегріву. Вантажіку із загиблими мігрантами знайшли у жовтні 2019 року біля Лондона. Хьюз визнав, що він мав одну з головних ролей у мережі контрабандистів.

До цього 25-річний водій цієї вантажівки Моріс Робінсон визнав провину в сприянні нелегальній міграції і ненавмисному вбивстві. Всього у справі є шість обвинувачених людей.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року поліція в британському місті Грейс виявила 39 тіл мігрантів з В'єтнаму у контейнері-рефрижираторі, серед загиблих - 10 підлітків. Рефрижиратор прибув до британського порту Перфліт паромом з бельгійського Зебрюгге, після чого його приєднали до вантажівки із болгарською реєстрацією.