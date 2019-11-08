 Перевізник визнав провину у смерті 39 мігрантів у вантажівці біля Лондона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2020

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Перевізник визнав провину у смерті 39 мігрантів у вантажівці біля Лондона

Перевізник визнав свою провину у ненавмисному вбивстві 39 мігрантів з В'єтнаму. Минулого року їхні тіла знайшли у вантажівці поблизу Лондона.

Вантажівка, у якій виявили 39 тіл мігрантів

Вантажівка, у якій виявили 39 тіл мігрантів

40-річний перевізник Ронан Хьюз з Північної Ірландії на судовому засіданні в п'ятницю, 28 серпня, визнав себе винним у ненавмисному вбивстві мігрантів з В'єтнаму, яких перевозили у вантажівці-рефрижераторі. Вони загинули через нестачу кисню і перегріву. Вантажіку із загиблими мігрантами знайшли у жовтні 2019 року біля Лондона. Хьюз визнав, що він мав одну з головних ролей у мережі контрабандистів.

До цього 25-річний водій цієї вантажівки Моріс Робінсон визнав провину в сприянні нелегальній міграції і ненавмисному вбивстві. Всього у справі є шість обвинувачених людей.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року поліція в британському місті Грейс виявила 39 тіл мігрантів з В'єтнаму у контейнері-рефрижираторі, серед загиблих - 10 підлітків. Рефрижиратор прибув до британського порту Перфліт паромом з бельгійського Зебрюгге, після чого його приєднали до вантажівки із болгарською реєстрацією. 

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