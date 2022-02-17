Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (відео)

Колективний імунітет довгий час здавався святим граалем у подоланні пандемії коронавірусу. Імунологи сподівалися, що коли достатньо людей вироблять імунітет до "ковіду" - шляхом щеплення чи інфікування - поширення вірусу сповільниться. І щойно буде досягнуто поріг колективного імунітету, COVID-19 поступово зникне з нашого життя. Але після двох років пандемії коронавірусу слід визнати: з "ковідом" цього не станеться. Якщо подолання вірусу за допомогою колективного імунітету більше не стоїть на порядку денному, більш вірогідний варіант - те, що COVID-19 стане ендемічним. Що це означає?



