 Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним ″ковідом″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.02.2022

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Політика й суспільство

Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (відео)

Науковці сподіваються, що пандемія коронавірусу переросте в ендемію. Що це означає? DW розглянула різні сценарії, як може виглядати життя з ендемічним "ковідом" і чому ідея колективного імунітету нині видається наївною.

Від пандемії до ендемії коронавірусу: що це означає?

Від пандемії до ендемії коронавірусу: що це означає?

Колективний імунітет довгий час здавався святим граалем у подоланні пандемії коронавірусу. Імунологи сподівалися, що коли достатньо людей вироблять імунітет до "ковіду" - шляхом щеплення чи інфікування - поширення вірусу сповільниться. І щойно буде досягнуто поріг колективного імунітету, COVID-19 поступово зникне з нашого життя. Але після двох років пандемії коронавірусу слід визнати: з "ковідом" цього не станеться. Якщо подолання вірусу за допомогою колективного імунітету більше не стоїть на порядку денному, більш вірогідний варіант - те, що COVID-19 стане ендемічним. Що це означає?


 

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