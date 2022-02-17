Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (відео)

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Науковці сподіваються, що пандемія коронавірусу переросте в ендемію. Що це означає? DW розглянула різні сценарії, як може виглядати життя з ендемічним "ковідом" і чому ідея колективного імунітету нині видається наївною.
Колективний імунітет довгий час здавався святим граалем у подоланні пандемії коронавірусу. Імунологи сподівалися, що коли достатньо людей вироблять імунітет до "ковіду" - шляхом щеплення чи інфікування - поширення вірусу сповільниться. І щойно буде досягнуто поріг колективного імунітету, COVID-19 поступово зникне з нашого життя. Але після двох років пандемії коронавірусу слід визнати: з "ковідом" цього не станеться. Якщо подолання вірусу за допомогою колективного імунітету більше не стоїть на порядку денному, більш вірогідний варіант - те, що COVID-19 стане ендемічним. Що це означає?
Кількість заражень "ковідом" навіть у щеплених людей зростає. І це погіршиться з новим варіантом - омікроном. Антивакцинатори вважають це доказом того, що вакцини не працюють. DW перевірила, чи так це.
Омікрон - так називається новий варіант коронавірусу, який нині активно поширюється у світі. Наскільки він небезпечний і що радять робити у ВООЗ і ЄС?