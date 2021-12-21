 Фактчек: Чому так багато випадків інфікування у вакцинованих від COVID-19? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.12.2021

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Політика й суспільство

Фактчек: Чому так багато випадків інфікування у вакцинованих від COVID-19? (відео)

Кількість заражень "ковідом" навіть у щеплених людей зростає. І це погіршиться з новим варіантом - омікроном. Антивакцинатори вважають це доказом того, що вакцини не працюють. DW перевірила, чи так це. 

Чи здатні наукові факти переконати антивакцинаторів? На фото: протести у Бельгії

Чи здатні наукові факти переконати антивакцинаторів?

Після альфи, гамми і дельти, тепер омікрон на перших шпальтах світових ЗМІ. Через нього чимало країн знову ввели жорсткі обмеження для подорожей. Тут бояться, що новий варіант може бути навіть більш заразним, і вакцини слабше захищатимуть від нього. Навіть у країнах з високим рівнем вакцинованого від "ковіду" населення починають зашкалювати показники інфікування. Зараження коронавірусом виникає навіть попри вакцинацію. Це непокоїть чимало людей і породжує нові чутки щодо неефективності щеплень. DW перевірила, чи так це:

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