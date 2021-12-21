Фактчек: Чому так багато випадків інфікування у вакцинованих від COVID-19? (відео)

Після альфи, гамми і дельти, тепер омікрон на перших шпальтах світових ЗМІ. Через нього чимало країн знову ввели жорсткі обмеження для подорожей. Тут бояться, що новий варіант може бути навіть більш заразним, і вакцини слабше захищатимуть від нього. Навіть у країнах з високим рівнем вакцинованого від "ковіду" населення починають зашкалювати показники інфікування. Зараження коронавірусом виникає навіть попри вакцинацію. Це непокоїть чимало людей і породжує нові чутки щодо неефективності щеплень. DW перевірила, чи так це: