 Угорщина оголосила про закриття кордонів з 1 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Угорщина оголосила про закриття кордонів з 1 вересня

Угорщина скасувала поділ країн на "червоні" та "зелені" зони поширення коронавірусу. Заборона на в'їзд для іноземців діятиме поки один місяць.

Угорщина оголосила про закриття кордонів з 1 вересня

Угорщина закриває свої кордони для іноземців з 1 вересня через зростання у світі нових випадків зараження коронавірусом. В'їзд до країни буде дозволений лише громадянам Угорщини або іноземцям з поважною підставою для в'їзду.

"З 1 вересня іноземним громадянам буде заборонений в'їзд на територію Угорщини", - заявив у п'ятницю, 28 серпня, глава канцелярії прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш, повідомляє агенція AFP. "Ми скасували епідеміологічну класифікацію країн. Відтепер Угорщина зелена, всі інші - червоні", - додав він.

Читайте також: Угорщина запроваджує жорсткіші обмеження на кордонах

Громадянам Угорщини, які повертаються з-за кордону, буде дозволений в'їзд. Після цього вони повинні будуть піти на карантин на 14 днів. Достроково припинити самоізоляцію вони зможуть лише за підсумками двох негативних тестів, зроблених на території Угорщини. "Ми можемо прийняти тести, лише якщо вони зроблені у контрольованих лабораторних умовах в Угорщині", - цитує Гуйяша пресслужба уряду країни.

Будуть також передбачені винятки, зокрема для дипломатів і підприємців. Закриття кордону поки зберігатиметься протягом місяця, додав Гуйяш.

Читайте також: Угорщина: мінус надзвичайний стан, плюс більше влади для Орбана

Як пояснив представник угорського уряду, більшість випадків заражень в Угорщиніфіксують саме в подорожніх, які прибули з-за кордону. За останню добу в Угорщині було зареєстровано 132 нових випадки зараження.

Як повідомлялося, Угорщина відкрила кордони з державами ЄС та скасувала більшість карантинних обмежень у травні 2020 року.

Дивитись відео 03:27

Як Угорщина піднімає народжуваність, фінансуючи "традиційні родини" (03.03.2020)

 

Також за темою

Ukraine Konflikt Ost-Ukraine & Russland | Novotroitske | Coronavirus | Gesundheitskontrolle

За добу в Україну повернулися 25 тисяч громадян 18.03.2020

За минулу добу до України повернулися 25 тисяч українців. Більшість з них прибули літаками. Крім того, українська влада допомагає громадянам перетнути кордон із сусідніми європейськими країнами на автобусах.

Реклама

Докладно

Голова СБУ Іван Баканов прагне термінових змін до виборчого законодавства

Не пустити агентів до місцевих рад: які шанси має ідея СБУ

СБУ хоче законом унеможливити, аби у списки на виборах до місцевих рад в Україні потрапили ті, хто співпрацює з Росією.  

На залізничному вокзалі в Києві (фото з архіву)

Чи виведе Володимир Жмак "Укрзалізницю" із кризи?

Уряд України призначив нового голову правління "Укрзалізниці". Чи буде Володимир Жмак кращим за своїх попередників?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  