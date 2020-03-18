Угорщина оголосила про закриття кордонів з 1 вересня

Угорщина закриває свої кордони для іноземців з 1 вересня через зростання у світі нових випадків зараження коронавірусом. В'їзд до країни буде дозволений лише громадянам Угорщини або іноземцям з поважною підставою для в'їзду.

"З 1 вересня іноземним громадянам буде заборонений в'їзд на територію Угорщини", - заявив у п'ятницю, 28 серпня, глава канцелярії прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш, повідомляє агенція AFP. "Ми скасували епідеміологічну класифікацію країн. Відтепер Угорщина зелена, всі інші - червоні", - додав він.

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Громадянам Угорщини, які повертаються з-за кордону, буде дозволений в'їзд. Після цього вони повинні будуть піти на карантин на 14 днів. Достроково припинити самоізоляцію вони зможуть лише за підсумками двох негативних тестів, зроблених на території Угорщини. "Ми можемо прийняти тести, лише якщо вони зроблені у контрольованих лабораторних умовах в Угорщині", - цитує Гуйяша пресслужба уряду країни.

Будуть також передбачені винятки, зокрема для дипломатів і підприємців. Закриття кордону поки зберігатиметься протягом місяця, додав Гуйяш.

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Як пояснив представник угорського уряду, більшість випадків заражень в Угорщиніфіксують саме в подорожніх, які прибули з-за кордону. За останню добу в Угорщині було зареєстровано 132 нових випадки зараження.

Як повідомлялося, Угорщина відкрила кордони з державами ЄС та скасувала більшість карантинних обмежень у травні 2020 року.