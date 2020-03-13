Польща та Данія також закривають свої кордони для іноземців

Польща та Данія у п'ятницю, 13 березня, заявили про закриття своїх кордонів для в'їзду іноземців. Раніше про такий крок повідомили органи влади низки держав, зокрема Чехії, Словаччини та України.

Як оголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, починаючи з 15 березня, іноземцям буде заборонено в'їзд до країни, а поляки, які повертаються на батьківщину, повинні будуть провести два тижні в карантині. Цей захід, за словами польського прем'єра, поки що запроваджується на 10 днів, повідомляє агентство новин AFP.

Данія закриває свої кордони в суботу, 14 березня, з 12-ї години. Усім іноземцям та туристам, які не мають "вагомої причини" для поїздки до Данії, буде відмовлено у в'їзді, зазначила голова уряду Данії Метте Фредеріксен. Цей захід поки діятиме до 13 квітня.

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Влада Данії усвідомлює, що закриття кордонів призведе до негативних наслідків для бізнесу і для жителів Данії, але ситуація демонструє, що такі рішення виправдані, зазначила Фредеріксен. "Ми бачимо, як ситуація в Італії стала катастрофічною. Все, що ми робимо, спрямоване на те, щоб ми впоралися з цією ситуацією по-іншому", - сказала вона.

Данці, які перебувають за кордоном, зможуть безперешкодно повернутися додому. Також у країну все ще дозволено ввезення продуктів і ліків.

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Міністерство закордонних справ Данії раніше рекомендувало громадянам країни не виїжджати за її межі без необхідності. "Ви не повинні виїжджати, якщо в цьому немає крайньої необхідності. Якщо ви вже перебуваєте за кордоном, ви повинні повернутися якомога раніше", - заявив глава МЗС Данії Єппе Кофод.