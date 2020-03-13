Україна за дві доби закриє кордон для іноземців

Україна за дві доби на два тижні закриє в'їзд до країни для громадян іноземних держав у зв'язку з ситуацією з поширенням у світі нового коронавірусу.

Про це на брифінгу в Офісі президента у п'ятницю, 13 березня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов. За його словами, таке рішення сьогодні ухвалили за результатами засідання РНБО.

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"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз усі установи, усі країни про те, що кордони України для іноземних громадян на два тижні будуть закриті. Через два тижні, залежно від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішенні РНБО будемо приймати наступне рішення", - зазначив Данілов, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Секретар РНБО також закликав громадян України за можливості обмежити закордонні поїздки, зокрема туристичні.

Він підкреслив, що всі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися. Водночас Данілов зауважив: якщо українці повертатимуться із країн, у яких зараз вирує коронавірус, вони будуть змушені "проходити певні процедури обсервації".

Він уточнив, що в'їхати зможуть іноземні дипломати та представники міжнародних організацій, які працюють в Україні.

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Жителів ОРДЛО не пропускатимуть через пункти пропуску

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про наявність у нього інформації щодо 12 випадків інфікування коронавірусом в українському місті Горлівка, яке розташоване на підконтрольній проросійським сепаратистам території Донбасу. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час виїзного засідання уряду у Києві у п'ятницю, 13 березня.

Через це, заявив Аваков, українська влада на час дії карантину має намір дозволити перетин пунктів пропуску з тимчасово окупованими територіям лише для українців з реєстрацією на території, підконтрольній Україні.

"Ми пропонуємо режим обмеження для іноземних громадян стовідсотковий за пунктами пропуску та пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, щоб мати можливість більшого контролю", - сказав міністр.

За його словами, якщо громадянин України живе в Горлівці і має там місце реєстрації, його не пропустять на підконтрольну територію, доки діє карантин.