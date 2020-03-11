 Карантин і обмеження масових заходів в Україні через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

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Карантин і обмеження масових заходів в Україні через коронавірус

Кабінет міністрів України запровадив карантин у навчальних закладах на три тижні. Обмеження також стосуватимуться масових заходів.

Уряд України запровадив низку заходів з протидії епідемії коронавірусу

Уряд України запровадив низку заходів з протидії епідемії коронавірусу

Український уряд під час свого засідання у середу, 11 березня, затвердив заходи пов'язані із загрозою епідемії коронавірусу COVID-19 в країні. Відповідне повідомлення було опубліковано на сайті Кабінету міністрів України.

Зокрема, по всій території України заплановане запровадження карантину в навчальних закладах строком на три тижні. Водночас, на сайті уряду поки не зазначається, з якого моменту карантин набуде чинності.

Також Кабінет міністрів ухвалив рішення обмежити проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Водночас це не стосуватиметься заходів державної необхідності. Проведення спортивних змагань залишається можливим за умови дозволу міжнародних організацій та без допуску глядачів.

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100 мільйонів на маски від коронавірусу

На засіданні уряду ухвалено рішення виділити 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для українських відомств та служб та поповнення державного резерву. Крім того, до першого червня буде заборонено експорт товарів протиепідеміологічного призначення, аби забезпечити потреби українського населення.

Уряд виділив 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту від коронавірусу

Уряд виділив 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту від коронавірусу

Також для проведення скринінгу у міжнародному аеропорті "Бориспіль" уряд вирішив закупити спеціальне інфрачервоне обладнання.

Карантин у Києві

Цього ранку про оголошення карантину у столиці України оголосив мер Києва Віталій Кличко. У своєму відеозверненні він зазначив, що з четверга, 12 березня, заходи включатимуть обмеження навчального процесу у школах та вишах міста - учні та студенти навчатимуться дистанційно.

Також Кличко анонсував обмеження таких масових заходів, як концерти, конференції та кіносеанси. Він додав, що міська влада закриє розважальні центри та розважальні зони у шопінг-молах.

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