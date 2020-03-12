В Україні підтверджено два нові випадки зараження коронавірусом

В Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції: у жінки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів. Про це у четвер, 12 березня, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України на сайті відомства.

Дослідження проводила вірусологічна рефернслабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ. Зазначено, що на даний момент пацієнтів ізолювали, їм надається симптоматичне лікування, особи, які контактували з хворими, перебувають під наглядом медиків.

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Пресслужба Чернівецької ОДА свлєю чергою поінформувала, що чоловіка з коронавірусною інфекцією госпіталізували ще 10 березня. Раніше в Україні було зафіксовано лише один випадок коронавірусу - у чоловіка в Чернівцях, на даний момент його стан задовільний.

Українців просять утриматися від поїздок за кордон

Раніше цього дня міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від будь-яких поїздок за межі країни через пандемію коронавірусу.

Передусім це застереження стосується поїздок до Китаю, Республіки Корея, Японії, а також таких популярних серед українців туристичних напрямків як Італії, Іспанії, Франції, Греції, Німеччини, Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Таїланду, Ізраїлю та інших, зазначили у міністерстві. Українцям, які надалі перебувають за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування коронавірусом, відомство рекомендує виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідування уражених вірусом регіонів, а також повідомити про своє місце перебування і контактні дані до найближчої дипломатичної установи України.

Карантин в Україні

Кабінет Міністрів України напередодні затвердив заходи, пов'язані із загрозою поширення коронавірусу в країні. По всій території України з 12 березня запроваджується карантин у навчальних закладах строком на три тижні. Також обмежується проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

Цього дня про запровадження карантину у столиці України оголосив і мер Києва Віталій Кличко. У своєму відеозверненні він зазначив, що з 12 березня заходи включатимуть обмеження навчального процесу у школах та вишах міста - учні та студенти навчатимуться дистанційно.

Також Кличко анонсував обмеження таких масових заходів, як концерти, конференції та кіносеанси. Він додав, що міська влада закриє розважальні центри та розважальні зони у шопінг-молах.