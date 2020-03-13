Чехія та Словаччина забороняють в'їзд іноземцям

Уряд Чехії через загрозу поширення коронавірусу вирішив повністю закрити кордони країни для іноземців. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 13 березня. Чехам та іноземцям, які постійно проживають у країні, забороняється виїжджати за кордон. Заборона почне діяти з 16 березня. Про рішення уряду повідомив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш. За його словами, навмисне створення небезпеки зараження для інших людей має бути оголошене кримінальним злочином.

Виняток зроблять для людей, які проживають у 50-кілометровій зоні з обох боків кордону з Німеччиною та Австрією, та перетинають кордон при поїздках на роботу. Також зможуть перетинати кордон водії вантажівок та дипломати, повідомляє агентство новин dpa. Іноземці, які проживають у Чехії, зможуть в'їхати в країну, але на виїзд діятиме обмеження. Усі люди, які повертаються з Німеччини, Швейцарії, Австрії та ще з 12-ти визначених урядом "територій ризику", повинні упродовж двох тижнів перебувати в домашньому карантині.

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Контроль на кордонах з іншими державами ЄС мають запровадити у ніч на суботу. Для цього залучать понад дві тисячі солдатів та стільки ж поліцейських, повідомив міністр внутрішніх справ країни.

Станом на ранок п'ятниці у Чехії зафіксовано 117 випадків зараження новим коронавірусом. У країні з четверга діє надзвичайний стан: заборонені заходи за участі понад 30 людей, ресторани та інші заклади харчування будуть зачинені з 20 вечора до 6 ранку.

Словаччина також заборонила в'їзд іноземцям

Уряд Словаччини також закрив свої кордони для іноземців. З 7-ої години ранку 13 березня на усіх прикордонних переходах країни з сусідніми державами, окрім Польщі, - жорсткий контроль. Напередодні уряд заявив про припинення роботи трьох міжнародних аеропортів у країні.

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За рішенням уряду, тим, хто не має дійсного словацького закордонного паспорта та не може довести постійне проживання в країні, не дозволять в'їхати в країну. Припинено автобусне та залізничне пасажирське сполучення з сусідніми державами, здійснюються лише вантажні перевезення.

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Критика з боку голови Єврокомісії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) різко розкритикувала такі односторонні кроки щодо заборони в'їзду з боку окремих держав ЄС. "Загальні заборони в'їзду Всесвітня організація охорони здоров'я не вважає дієвим заходом", - зазначила фон дер Ляєн. До того ж, наголосила вона, такі заборони мають сильний вплив на економіку та суспільне життя в ЄС. На думку голови Єврокомісії, на кордонах можна було б запровадити перевірку стану здоров'я тих, хто в'їжджає.