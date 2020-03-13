Чехія та Словаччина забороняють в'їзд іноземцям

Уряд Чехії через загрозу поширення коронавірусу вирішив повністю закрити кордони країни для іноземців. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 13 березня. Чехам та іноземцям, які постійно проживають у країні, забороняється виїжджати за кордон. Заборона почне діяти з 16 березня. Про рішення уряду повідомив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш. За його словами, навмисне створення небезпеки зараження для інших людей має бути оголошене кримінальним злочином.
Виняток зроблять для людей, які проживають у 50-кілометровій зоні з обох боків кордону з Німеччиною та Австрією, та перетинають кордон при поїздках на роботу. Також зможуть перетинати кордон водії вантажівок та дипломати, повідомляє агентство новин dpa. Іноземці, які проживають у Чехії, зможуть в'їхати в країну, але на виїзд діятиме обмеження. Усі люди, які повертаються з Німеччини, Швейцарії, Австрії та ще з 12-ти визначених урядом "територій ризику", повинні упродовж двох тижнів перебувати в домашньому карантині.
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Контроль на кордонах з іншими державами ЄС мають запровадити у ніч на суботу. Для цього залучать понад дві тисячі солдатів та стільки ж поліцейських, повідомив міністр внутрішніх справ країни.
Станом на ранок п'ятниці у Чехії зафіксовано 117 випадків зараження новим коронавірусом. У країні з четверга діє надзвичайний стан: заборонені заходи за участі понад 30 людей, ресторани та інші заклади харчування будуть зачинені з 20 вечора до 6 ранку.
Словаччина також заборонила в'їзд іноземцям
Уряд Словаччини також закрив свої кордони для іноземців. З 7-ої години ранку 13 березня на усіх прикордонних переходах країни з сусідніми державами, окрім Польщі, - жорсткий контроль. Напередодні уряд заявив про припинення роботи трьох міжнародних аеропортів у країні.
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За рішенням уряду, тим, хто не має дійсного словацького закордонного паспорта та не може довести постійне проживання в країні, не дозволять в'їхати в країну. Припинено автобусне та залізничне пасажирське сполучення з сусідніми державами, здійснюються лише вантажні перевезення.
Критика з боку голови Єврокомісії
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) різко розкритикувала такі односторонні кроки щодо заборони в'їзду з боку окремих держав ЄС. "Загальні заборони в'їзду Всесвітня організація охорони здоров'я не вважає дієвим заходом", - зазначила фон дер Ляєн. До того ж, наголосила вона, такі заборони мають сильний вплив на економіку та суспільне життя в ЄС. На думку голови Єврокомісії, на кордонах можна було б запровадити перевірку стану здоров'я тих, хто в'їжджає.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.
Автор: Андреас Кірхгофф